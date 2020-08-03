Luciano marca no fim, Grêmio bate o Novo Hamburgo e fará final do 2º turno contra o Inter

Crédito: Reprodução/SporTV

Nem o mais otimista torcedor gremista apostava em tanta dificuldade para o Tricolor na noite deste domingo (2), na Arena, pela semifinal do 2º turno do Campeonato Gaúcho.

Mesmo ficando atrás por duas vezes no placar, os comandos de Márcio Nunes venderam caro a derrota para a equipe de Porto Alegre. No entanto, valeu a insistência dos donos da casa, quando aos 45 minutos, Luciano mandou a bola para o fundo das redes, fechando a conta em 4 a 3.

Na decisão, a equipe do Grêmio agora terá o Internacional. O Colorado, por sua vez, derrotou o Esportivo por 4 a 0, no Beira-Rio, garantindo também sua vaga.COMEÇO DE JOGO COM GOL DO GRÊMIO

Se por um lado o maior rival do Grêmio também marcou logo no início diante o Esportivo, pelo outro confronto da semifinal, a equipe de Renato não deixou barato. No primeiro minuto de jogo, Diego Souza, aproveitando assistência de Everton, mandou para o fundo das redes de Jaccson, fazendo 1 a 0 na Arena.

NOVO HAMBURGO NÃO SE DESESPERA E TENTA IR PRA CIMA

Mesmo com desvantagem no marcador, a equipe visitante tentou manter-se tranquila em campo. Com a posse de bola, buscava ligações para o ataque na esperança de surpreender o sistema defensivo do Tricolor, que, por sua vez, ainda conseguiu assustar com Maicon em uma cabeçada contra a meta rival.

MAICON APROVEITA REBOTE E AMPLIA PARA O TRICOLOR

Mesmo com algumas tentativas por parte dos comandos de Márcio Nunes, o Grêmio não quis saber de dar chances ao adversário e tratou logo de ampliar o marcador. Em jogada iniciada com Orejuela, a bola ainda passou por Diego Souza antes de chegar em Everton, com o atacante cruzando na área e vendo o goleirão rebater nos pés de Maicon com apenas tendo o trabalho de empurrar para o gol. 2 a 0.

NOVO HAMBURGO REAGE COM GOLS DE ZÉ MÁRIO E KAYRON​Com um prejuízo maior, os visitantes ainda assim mantinham as esperanças em alta de uma possível reação. E conseguiram. No primeiro tento, aos 30 minutos, Zé Mário, em cobrança de falta na entrada da área, mandou a bola para as redes sem chances para Vanderlei. 2 a 1.

Empolgado pelo gol, o Anilado, aos 37, igualou tudo na Arena. Após erro de Matheus Henrique ao tentar mandar a bola pra frente, Matheus Lagoa acionou Juba em boas condições, deixando Kayron livre para marcar. 2 a 2.

DIEGO SOUZA DEIXA O IMORTAL NOVAMENTE EM VANTAGEM

Lamentando o empate sofrido ainda na etapa inicial, o Grêmio não quis saber de dar chances ao time de Márcio Nunes. Com isso, buscando o ataque desde o início da segunda etapa, aos 13 minutos, outra vez ele, Diego Souza, agora aproveitando cruzamento de Guilherme Guedes, não deu chances ao camisa 1 adversário.

GRÊMIO SEGUIA CRIANDO MESMO APÓS O 3 A 2

Mesmo com o gol que aliviou Renato, a equipe local sabia da necessidade de não dar espaços ao Novo Hamburgo, tentando manter a posse de bola. Com isso, Lucas Silva acabou entrando no lugar de Maicon pouco antes dos 30 minutos, renovando o gás no meio-campo.

PÊNALTI DE JEAN PYERRE E NOVO EMPATE DOS VISITANTES

Quando tudo parecia estar sossegado para o Imortal, aos 34 minutos, Jean Pyerre acabou cometendo um pênalti sobre Chicão para desespero dos gremistas. Na cobrança, Zé Mário, chutando forte, estufou as redes de Vanderlei. 3 a 3.

GOL SALVADOR SAI DOS PÉS DE LUCIANO