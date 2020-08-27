Luciano marca de novo e São Paulo vence Athletico no Morumbi

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo fez 1 a 0 no Athletico-PR com gol de Luciano no Morumbi e chegou à segunda vitória consecutiva no Brasileirão - a partida foi antecipada da 11ª rodada. Com dez pontos em cinco jogos, o time de Fernando Diniz só está atrás do líder Internacional, que tem 12 - o Vasco também tem dez, com quatro jogos disputados.

O Tricolor agora tem pela frente o clássico contra o Corinthians, novamente no Morumbi, às 11h de domingo. O time não terá Reinaldo, que levou o terceiro amarelo, e tem preocupações com Daniel Alves e Luciano, que saíram com dores. O camisa 10 no braço e o atacante, aparentemente na coxa. Ele é a sensação do time nas últimas rodadas, com dois gols e uma assistência em três jogos pelo clube.

O Furacão, que acumula quatro derrotas seguidas e estacionou nos seis pontos, em décimo, joga só no dia 2 de setembro, em casa, contra o Red Bull Bragantino. O jogo que seria no fim de semana, contra o Atlético-MG, foi adiado por causa da final do Campeonato Mineiro.São Paulo e Athletico assumiram propostas muito parecidas: saída de bola pelo chão e marcação muito alta. Os dois passaram quase todo o primeiro tempo se anulando, mas o Furacão teve as melhores chances.

Geuvânio chegou a passar por Tiago Volpi após receber de Wellington, mas finalizou por cima. Já Cittadini parou duas vezes no goleiro são-paulino. Em comum entre os três lances está o fato de terem originados por bolas enfiadas entre os defensores do adversário.

Ao São Paulo, apesar da posse de bola maior (55% a 45%) faltava presença de área. Pablo era a melhor opção do time, mas quase sempre aberto pelo lado esquerdo. Na melhor chegada tricolor, ele roubou a bola de Wellington na faixa central do gramado, abriu para Daniel Alves e foi para a área esperar o cruzamento. Não chegou a tempo e também não contou com o auxílio de Vitor Bueno, Luciano ou Gabriel Sara, muito distantes do gol.

O cenário mudou depois do intervalo, quando o São Paulo conseguiu transformar o domínio da bola em domínio do jogo. A postura um pouco mais retraída do Athletico, que trocou o atacante Geuvânio pelo volante Christian, colaborou, mas as mudanças que surtiram efeito mesmo foram as de Diniz. Paulinho Boia entrou muito mais ligado do que Vitor Bueno e Hernanes mostrou em poucos minutos que não pode ser reserva de Sara.

Pablo continuou sendo a melhor opção ofensiva da equipe, tanto que aos dois minutos já estava roubando a bola de Khellven, tabelando com Hernanes e finalizando com muito perigo. Mas agora tinha companhia: Luciano, Hernanes, Daniel Alves... Todos passaram a visitar mais a área.

O gol era questão de tempo. Aos 19 minutos, Daniel Alves cobrou escanteio da esquerda, a zaga desviou mal no primeiro pau e Luciano, quase embaixo da trave, fez 1 a 0 de cabeça.

Dorival, que recuara ainda mais a equipe pouco antes do gol, com Lucho González no lugar de Cittadini, tentou inverter a ordem com Canesin na vaga de Richard. O Athletico até frequentou mais o campo de ataque, mas nem finalizou no segundo tempo - o São Paulo finalizou dez vezes. Com Luan e Igor Gomes nas vagas de Daniel Alves e Luciano, que saíram com dores, o time da casa foi menos perigoso na parte final da partida, mas não colocou a vitória em risco.

FICHA TÉCNICASão Paulo 1 x 0 Athletico ParanaenseLocal: Morumbi, São Paulo (SP)Dia/Horário: 26 de agosto de 2020, às 19h (horário de Brasília)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)VAR: Ednilson Corona (SP)Gols: Luciano (19' 2T) (1x0)Cartões amarelos: Igor Vinicius, Reinaldo (São Paulo); Pedrinho (Athletico)

São Paulo - Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego, Léo Reinaldo; Tchê Tchê (Liziero, 47'2T), Daniel Alves (Luan, 34'2T) e Gabriel Sara (Hernanes, Intervalo); Luciano (Igor Gomes, 39'2T), Vitor Bueno (Paulinho Bóia, Intervalo) e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.