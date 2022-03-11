Luciano lamenta gol no início e agradece o apoio da torcida do São Paulo contra o Palmeiras

Após a derrota do São Paulo para o Palmeiras em clássico disputado no Morumbi, nesta quinta-feira (10), Luciano lamentou o gol do rival ainda nos primeiros minutos e destacou o apoio da torcida. Rony, camisa 10 do Alviverde, abriu o placar no início do primeiro tempo, o que garantiu a vitória da equipe.O atleta, que voltou a ser relacionado recentemente após ficar um período afastado por conta de uma lesão, considerou que o gol ainda nos primeiros dez minutos de jogo foi o responsável por desequilibrar a estratégia do Tricolor paulista.

- Gol no começo complica um pouco a estratégia de jogo. No segundo tempo melhoramos - disse.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosLuciano entrou em campo no segundo tempo, substituindo Éder, porém a torcida presente no Morumbi pediu para que o técnico Rogério Ceni escalasse o jogador em vários momentos. O camisa 11 agradeceu o apoio dos torcedores, mas destacou que reconhece que ainda precisa retomar ao ritmo de jogo.- Agradeço o apoio da torcida, mas preciso melhorar em vários aspectos, e vou melhorando pegando ritmo de jogo - comentou.Com o resultado da partida, o Palmeiras se classifica para as quartas de final do Campeonato Paulista e rompe a invencibilidade de Rogério Ceni em clássicos, que manteve essa marca desde quando assumiu o comando da equipe pela segunda vez, em outubro de 2021.