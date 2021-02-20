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futebol

Luciano fala sobre o fim do sonho do título: 'Difícil explicar para o torcedor'

Após empate contra o Palmeiras, o São Paulo deu adeus à possibilidade de ser campeão...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 01:16

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 01:16

Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net
Nesta sexta-feira (19), o São Paulo deu adeus definitivamente ao título do Brasileirão da temporada 2020/21, após empatar com o rival Palmeiras, no Morumbi, em partida atrasada da 34ª rodada. Em jogo fraco, o Tricolor saiu na frente com um gol de pênalti de Luciano. Porém , no fim do jogo, tomou o empate. Após a partida, o autor do gol são-paulino comentou sobre o fim das chances matemáticas de título.Não dá mais para o título, mas vale a briga pelo G4! Veja a situação do Tricolor!
O camisa 11 do São Paulo revelou um misto de sentimentos por ter entrado para os artilheiros do campeonato mas mesmo assim não poder mais ser campeão:
- Mais um gol, feliz por ele, mas triste pelo resultado. É difícil explicar para o torcedor o que aconteceu. É inadmissível a gente estar, até um tempo atrás, com sete pontos de vantagem e não ter mais chances de título.
Luciano falou, ainda sobre ter que se contentar com a luta por uma posição no G4, o que não passava pela cabeça do torcedor dois meses atrás, quando o time liderava o campeonato com sobras.- É pedir desculpas, e agora tentar buscar a vaga direta para a Libertadores. - afirmou o atacante.
Com apenas uma vitória em 2021, o Tricolor teve uma queda brusca na tabela do Campeonato Brasileirão, ocupando, hoje a terceira posição, com 63 pontos, um ponto a mais que o quarto colocado, o Atlético Mineiro.
A boa notícia é que a equipe está na frente na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Atrás do São Paulo, além do Galo, está o Fluminense, com 60 pontos, em quinto lugar.
Com dois jogos para o fim do campeonato, os três times possuem chances de garantir vaga no G4. O São Paulo depende somente de si para se classificar diretamente para a Libertadores, precisando somar quatro pontos dos próximos seis em disputa.
O Tricolor enfrenta o Botafogo nesta segunda-feira (22), às 20h, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 37ª rodada. Caso o São Paulo vença, precisaria apenas empatar a última partida da competição. O alvinegro carioca já está rebaixado.

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