Luciano fala sobre o fim do sonho do título: 'Difícil explicar para o torcedor'

Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

Nesta sexta-feira (19), o São Paulo deu adeus definitivamente ao título do Brasileirão da temporada 2020/21, após empatar com o rival Palmeiras, no Morumbi, em partida atrasada da 34ª rodada. Em jogo fraco, o Tricolor saiu na frente com um gol de pênalti de Luciano. Porém , no fim do jogo, tomou o empate. Após a partida, o autor do gol são-paulino comentou sobre o fim das chances matemáticas de título.Não dá mais para o título, mas vale a briga pelo G4! Veja a situação do Tricolor!

O camisa 11 do São Paulo revelou um misto de sentimentos por ter entrado para os artilheiros do campeonato mas mesmo assim não poder mais ser campeão:

- Mais um gol, feliz por ele, mas triste pelo resultado. É difícil explicar para o torcedor o que aconteceu. É inadmissível a gente estar, até um tempo atrás, com sete pontos de vantagem e não ter mais chances de título.

Luciano falou, ainda sobre ter que se contentar com a luta por uma posição no G4, o que não passava pela cabeça do torcedor dois meses atrás, quando o time liderava o campeonato com sobras.- É pedir desculpas, e agora tentar buscar a vaga direta para a Libertadores. - afirmou o atacante.

Com apenas uma vitória em 2021, o Tricolor teve uma queda brusca na tabela do Campeonato Brasileirão, ocupando, hoje a terceira posição, com 63 pontos, um ponto a mais que o quarto colocado, o Atlético Mineiro.

A boa notícia é que a equipe está na frente na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Atrás do São Paulo, além do Galo, está o Fluminense, com 60 pontos, em quinto lugar.

Com dois jogos para o fim do campeonato, os três times possuem chances de garantir vaga no G4. O São Paulo depende somente de si para se classificar diretamente para a Libertadores, precisando somar quatro pontos dos próximos seis em disputa.