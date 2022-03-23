  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luciano fala sobre jogar grandes decisões no Morumbi e destaca torcida do São Paulo
futebol

Luciano fala sobre jogar grandes decisões no Morumbi e destaca torcida do São Paulo

O jogador foi ovacionado pela torcida do Tricolor paulista durante toda a partida contra o São Bernardo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 11:00

Publicado em 23 de Março de 2022 às 11:00

Ovacionado pela torcida e aplaudido durante a vitória do São Paulo contra o São Bernardo, por 4 a 1, Luciano comentou sobre o peso de jogar grandes decisões em casa e destacou a importância da torcida do Tricolor paulista.O São Paulo se classificou nesta terça-feira (22) para a etapa das semifinais do Paulistão 2022. Com vitória em casa, o camisa 11 da equipe ressaltou a importância de ter jogado no Morumbi e como a presença em peso da torcida influencia nesse tipo de decisão.- Acho que é importante, a torcida vai no ajudar, vai nos apoiar. Acho que a gente tinha que fazer gols, vencemos com um placar bom - disse.
Embora o São Bernardo tenha aberto o placar, com um gol de Davó, o Tricolor conseguiu golear e marcar quatro, assim, evitou com que a partida se encaminhasse para uma possível disputa de pênaltis, já que a rodada era válida pelas quartas de final, com jogo único. Luciano destacou um pedido de Rogério Ceni para que a equipe focasse em marcar mais gols ainda.- Mas o Rogério insistiu para a gente continuar, insistiu para a gente fazer mais gols, agora é esperar para a gente disputar a semifinal e se Deus quiser, garantir a vaga na final - concluiu.O atacante largou atrás no começo da temporada 2022, na equipe comandada por Rogério Ceni, após enfrentar uma lesão na panturrilha esquerda, que fez com que o atleta perdesse o período de pré-temporada. Agora, de volta ao campo, o jogador está retomando ao seu desempenho habitual.
Na última partida disputada, criou diversas oportunidades, sendo uma delas um gol de bicicleta, defendido pelo goleiro Alex Alves.
O São Paulo, agora, se prepara para enfrentar a penúltima etapa do estadual, ainda sem adversário definido.
Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

