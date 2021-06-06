Luciano fala sobre derrota do São Paulo contra o Atlético Goianiense: 'Alguns detalhes que pecamos'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Atlético Goianiense neste sábado (5), fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o atacante Luciano falou sobre a derrota e sobre as dificuldade do Tricolor na partida.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Para o camisa 11, o jogo foi decidido nos detalhes, ressaltando o primeiro gol, sofrido em uma jogada de bola parada. Para o atacante, o Tricolor teve o domínio durante parte do jogo. O atleta falou, também, sobre o próximo confronto do time, pela Copa do Brasil.

- Alguns detalhes que pecamos, controlamos o começo do jogo, na bola parada que treinamos muito, tomamos o gol. Não podemos perder esses pontos no começo. Vamos continuar treinando, já que terça temos que classificar - comentou Luciano.O São Paulo volta a entrar em campo somente na próxima terça-feira (8), contra o 4 de Julho, time do Piauí, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Morumbi.