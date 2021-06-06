Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luciano fala sobre derrota do São Paulo contra o Atlético Goianiense: 'Alguns detalhes que pecamos'
futebol

Luciano fala sobre derrota do São Paulo contra o Atlético Goianiense: 'Alguns detalhes que pecamos'

Tricolor perdeu por 2 a 0, jogando fora de casa, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time tomou um dos gols em uma jogada de bola parada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2021 às 22:23

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 22:23

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Atlético Goianiense neste sábado (5), fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o atacante Luciano falou sobre a derrota e sobre as dificuldade do Tricolor na partida.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Para o camisa 11, o jogo foi decidido nos detalhes, ressaltando o primeiro gol, sofrido em uma jogada de bola parada. Para o atacante, o Tricolor teve o domínio durante parte do jogo. O atleta falou, também, sobre o próximo confronto do time, pela Copa do Brasil.
- Alguns detalhes que pecamos, controlamos o começo do jogo, na bola parada que treinamos muito, tomamos o gol. Não podemos perder esses pontos no começo. Vamos continuar treinando, já que terça temos que classificar - comentou Luciano.O São Paulo volta a entrar em campo somente na próxima terça-feira (8), contra o 4 de Julho, time do Piauí, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Morumbi.
Após perder o primeiro jogo, fora de casa, no Estádio Albertão, por 3 a 2, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar, ou então vencer por 2 a 1, o que garantiria a classificação pelo critério de desempate de gols marcados fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com Drauzio Varella, Multivix Med Summit 2026 debateu sobre o futuro da medicina no Brasil
Imagem de destaque
O conselho de Lula a Alexandre de Moraes no caso Master
Imagem de destaque
ES tem operação integrada para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados