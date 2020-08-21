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futebol

Luciano estreia pelo São Paulo com gol e diz: 'Aqui não tem brincadeira'

Atacante entrou no intervalo, marcou o gol de empate do São Paulo contra o Bahia e imitou comemoração que Rossi havia feito. Ele diz que não falta confiança à equipe...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 22:10

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 22:10

Crédito: Reprodução/Premiere
Luciano marcou o gol que garantiu ao São Paulo o empate por 1 a 1 com o Bahia, na noite desta quinta, no Morumbi. O estreante entrou no intervalo e anotou de cabeça aos 40 minutos do segundo tempo.
Na comemoração, ele fez um gesto parecido ao que Rossi fez quando marcou para o Bahia. Ele explicou ao ser questionado pelo Premiere:
- Eu só fiz ali para dizer que aqui não tem brincadeira. Só isso, nada demais.
O novo camisa 11 do São Paulo admitiu que a equipe tem muito a melhorar, mas disse que o problema não é falta de confiança.
- A gente tem muito o que melhorar. Se ganha, tem que melhorar. Se perde, mais ainda. Se empatar, então, nem se fala. Vamos ver o que a gente errou hoje para corrigir. O professor passa confiança para a gente, acho que não falta isso. Vamos trabalhar, ver o que erramos e corrigir domingo. Ganhar os jogos é o mínimo que temos que fazer. O São Paulo não pode ficar tanto tempo sem vencer.

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