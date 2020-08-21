Luciano estreia pelo São Paulo com gol e diz: 'Aqui não tem brincadeira'

Crédito: Reprodução/Premiere

Luciano marcou o gol que garantiu ao São Paulo o empate por 1 a 1 com o Bahia, na noite desta quinta, no Morumbi. O estreante entrou no intervalo e anotou de cabeça aos 40 minutos do segundo tempo.

Na comemoração, ele fez um gesto parecido ao que Rossi fez quando marcou para o Bahia. Ele explicou ao ser questionado pelo Premiere:

- Eu só fiz ali para dizer que aqui não tem brincadeira. Só isso, nada demais.

O novo camisa 11 do São Paulo admitiu que a equipe tem muito a melhorar, mas disse que o problema não é falta de confiança.