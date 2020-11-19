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futebol

Luciano enaltece triunfo do Tricolor: 'Empenhados pelo mesmo objetivo'

Atacante elogiou o trabalho do técnico Fernando Diniz e lembrou que a equipe ainda está no meio do caminho em busca de seu objetivo na temporada: o título da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 00:10

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 00:10

Crédito: Luciano marcou quatro gols nos últimos dois jogos do São Paulo na temporada (Miguel Schincariol/saopaulofc.net
O atacante Luciano deixou o gramado do estádio do Morumbi feliz da vida e não poderia ser diferente. Afinal, o jogador marcou dois gols contra o Flamengo na vitória são-paulina, por 3 a 0, e ajudou a equipe a carimbar o passaporte para as semifinais da Copa do Brasil. O jogador fez questão de enaltecer o trabalho do técnico Fernando Diniz.
- Quero agradecer a Deus, minha esposa, minha filha e todos os meus familiares. Foi só mais um (jogo) para chegar (à decisão da Copa do Brasil). O trabalho do Diniz, desde a época em que a gente estava no Fluminense, eu sabia que daria certo. Tanto é que ele está um ano e pouco aqui no São Paulo. Todos estão empenhados pelo mesmo objetivo, que é ser campeão. Agora é curtir e descansar porque no domingo já temos outra decisão - disse o jogador ao fim da partida contra o Rubro-negro. Homem de confiança do técnico Fernando Diniz, Luciano já havia dois gols no último fim de semana, contra o Fortaleza, e repetiu a dose no Morumbi. O atacante chegou aos 11 gols pela camisa do São Paulo, em 21 jogos, e se consolida como um dos nomes mais importantes do atual elenco são-paulino.
Na próxima fase da Copa do Brasil, a equipe do Morumbi encara justamente o ex-clube de Luciano - o Grêmio de Renato Gaúcho. A partida de ida será disputada no Morumbi, no dia 23 de dezembro, enquanto o duelo que definirá o finalista do torneio mata-mata acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no dia 30 de dezembro.

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