Luciano enaltece triunfo do Tricolor: 'Empenhados pelo mesmo objetivo'

O atacante Luciano deixou o gramado do estádio do Morumbi feliz da vida e não poderia ser diferente. Afinal, o jogador marcou dois gols contra o Flamengo na vitória são-paulina, por 3 a 0, e ajudou a equipe a carimbar o passaporte para as semifinais da Copa do Brasil. O jogador fez questão de enaltecer o trabalho do técnico Fernando Diniz.

- Quero agradecer a Deus, minha esposa, minha filha e todos os meus familiares. Foi só mais um (jogo) para chegar (à decisão da Copa do Brasil). O trabalho do Diniz, desde a época em que a gente estava no Fluminense, eu sabia que daria certo. Tanto é que ele está um ano e pouco aqui no São Paulo. Todos estão empenhados pelo mesmo objetivo, que é ser campeão. Agora é curtir e descansar porque no domingo já temos outra decisão - disse o jogador ao fim da partida contra o Rubro-negro. Homem de confiança do técnico Fernando Diniz, Luciano já havia dois gols no último fim de semana, contra o Fortaleza, e repetiu a dose no Morumbi. O atacante chegou aos 11 gols pela camisa do São Paulo, em 21 jogos, e se consolida como um dos nomes mais importantes do atual elenco são-paulino.