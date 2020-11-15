Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luciano elogia elenco do São Paulo e já projeta decisão contra o Flamengo

Atacante saiu do banco, marcou os dois últimos gols do Tricolor contra o Fortaleza, neste sábado, e foi o principal responsável pela vitória do São Paulo no Castelão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 nov 2020 às 21:42

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 21:42

Crédito: Luciano marcou dois contra o Fortaleza e foi determinante para a vitória do São Paulo (Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo segue na cola dos líderes do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Tricolor venceu o Fortaleza de virada, por 3 a 2, e contou com noite inspirada do atacante Luciano para conquistar sua quinta vitória seguida na competição. O herói da noite saiu do banco de reservas, ressaltou a dificuldade de se jogar no Castelão e elogiou o elenco são-paulino.
- Jogar contra o Fortaleza aqui é muito difícil, pelo campo, pelo calor, soubemos sofrer, tomamos dois gols que não pode, mas saímos vitoriosos, que é o mais importante. Agora é descansar e pensar na quarta que é uma decisão para gente - disse o atacante, já lembrando que no meio da semana a equipe encara o Flamengo, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Por conta da sequência grande de jogos nas últimas semanas, Fernando Diniz optou por poupar Luciano e mais alguns titulares. No segundo tempo, no entanto, o treinador colocou o atacante em campo e ele fez os dois gols que garantiram o triunfo do Tricolor no Castelão - um aproveitamento cruzamento e outro em chute forte de fora da área.Ao fim da partida, Luciano comentou a decisão da comissão técnica e elogiou a qualidade do grupo de jogadores do São Paulo. Afinal, hoje a equipe briga diretamente pelos títulos da Copa do Brasil e também do Brasileirão.
- Isso mostra que nosso treinador confia em todos os atletas, é dificil em uma competição como o Brasileiro o treinador poupar, graças a deus deu certo porque quarta-feira tem mais - concluiu o camisa 11 do Tricolor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados