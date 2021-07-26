Luciano e William treinam com o elenco do São Paulo e se aproximam do retorno

O atacante Luciano e o volante William estão perto de voltarem ao time do São Paulo. A dupla, que se recupera de lesões, voltou a treinar com o elenco na manhã desta segunda-feira (26), no CT da Barra Funda e podem ser relacionados contra o Vasco, quarta-feira, pelas oitavas da Copa do Brasil. Luciano não atua desde o dia 20 de junho, quando sofreu um estiramento na coxa no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Sendo assim, ele já desfalcou o Tricolor em dez partidas. Inclusive, o São Paulo vem sofrendo na parte ofensiva e caiu de rendimento sem o camisa 11.
Já William está machucado desde o dia 1 de junho, quando sofreu um trauma no joelho. Seu último jogo foi ainda na derrota para o 4 de Julho-PI, pela Copa do Brasil. Portanto, são 15 partidas que o volante está sendo desfalque do Sâo Paulo.
O elenco do Tricolor se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, após a derrota para o Flamengo, por 5 a 1, no Maracanã. Agora, as atividades são visando o confronto contra o Vasco.
O elenco terá folgas somente no domingo, depois do jogo diante do Palmeiras, que será disputado no sábado.