Luciano é o jogador do São Paulo com mais cartões recebidos na temporada

O atacante Luciano é o jogador do elenco do São Paulo com mais cartões amarelos recebidos na temporada. O camisa 11 já levou seis cartões em 13 jogos disputados, uma média de 0,46 por jogo, quase um a cada duas partidas. GALERIA Presidente do São Paulo vira meme após montagem com Roberto Carlos

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Com esses números, ele está na frente do zagueiro Diego Costa e do volante Rodrigo Nestor, que receberam cinco advertências em 16 e 20 partidas, respectivamente. Ou seja, em menos jogos, Luciano tem mais amarelos do que a dupla.

Curiosamente, fecham o top-5 de mais amarelados outros dois atacantes: Eder, com quatro amarelos e Marquinhos, com três. O jovem revelado na base está empatado com Arboleda, Rafinha e Pablo Maia nesse quesito. Cinco jogadores do São Paulo receberam dois cartões nessa temporada: Welington, Miranda, Reinaldo, Alisson e Calleri. Fecham a lista de amarelados os jogadores André Anderson, Luan, Talles Costa, Patrick, Igor Vinícius, Volpi, Rigoni, Gabriel Sara, Igor Gomes, Léo e Jandrei.