Luciano e Luan devem ficar fora da estreia do São Paulo no Paulistão

O atacante Luciano e o meio-campista Luan não devem estar à disposição do técnico Rogério Ceni no duelo desta quinta-feira (27), em Campinas, quando o São Paulo estreia no Campeonato Paulista diante do Guarani, às 21h30. A dupla foi ausência no último treino do Tricolor e não deve ser relacionada pelo treinador.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Luciano, inclusive, não participou da pré-temporada do Tricolor em razão de uma contratura na panturrilha esquerda logo no dia da reapresentação. Já Luan vem sofrendo com dores musculares, mas, a princípio, não tem nenhuma lesão. A lista de desfalques do técnico Rogério Ceni já conta também com Arboleda, que está com a seleção do Equador para enfrentar o Brasil nesta quinta-feira (27) pelas Eliminatórias. Além disso, Igor Gomes e Talles Costa estão com Covid-19 e cumprindo período de isolamento.Com a série de desfalques, a comissão técnica do Tricolor optou por utilizar alguns atletas que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior para integrar a semana de treinamentos do clube.