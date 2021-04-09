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futebol

Luciano e Gabriel Sara são desfalques no treino do São Paulo

Atacante foi liberado e viajou a Goiânia por conta de problemas particulares. Já o meia teve dores musculares e fez trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 14:05

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 14:05
Crédito: Divulgação/São Paulo
O treinamento do São Paulo na manhã desta sexta-feira teve dois desfalques para a comissão técnica de Hernán Crespo, que prepara o time para a volta do Campeonato Paulista, que pode acontecer neste final de semana.
Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021
O atacante Luciano e o meia Gabriel Sara não participaram das atividades com o grupo. O camisa 11 foi liberado para viajar a Goiânia por conta do falecimento do seu sogro. Caso o Tricolor volte a jogar neste final de semana, ele é dúvida para a partida.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Já Sara fez trabalhos internos no Reffis do CT por conta de dores musculares. O meia não participou das atividades com os companheiros no gramado do CT da Barra Funda e também é dúvida para a volta do Campeonato Paulista.
Vale destacar que o São Paulo não entra em campo há quase um mês. O último jogo da equipe foi em 13 de março, quando perdeu para o Novorizontino por 2 a 1, em Novo Horizonte.

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