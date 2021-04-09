Luciano e Gabriel Sara são desfalques no treino do São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

O treinamento do São Paulo na manhã desta sexta-feira teve dois desfalques para a comissão técnica de Hernán Crespo, que prepara o time para a volta do Campeonato Paulista, que pode acontecer neste final de semana.

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O atacante Luciano e o meia Gabriel Sara não participaram das atividades com o grupo. O camisa 11 foi liberado para viajar a Goiânia por conta do falecimento do seu sogro. Caso o Tricolor volte a jogar neste final de semana, ele é dúvida para a partida.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Já Sara fez trabalhos internos no Reffis do CT por conta de dores musculares. O meia não participou das atividades com os companheiros no gramado do CT da Barra Funda e também é dúvida para a volta do Campeonato Paulista.