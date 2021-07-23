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Luciano e Eder seguem em recuperação no São Paulo e fazem mais trabalhos de fisioterapia

Os dois atacantes tratam de estiramento na coxa e seguem em tratamento para retornar aos gramados em breve...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 16:02

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 16:02
Crédito: Eder e Luciano durante trabalhos de fisioterapia no gramado (Fotos: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
Os atacantes Luciano e Eder seguiram com os trabalhos de recuperação física nesta sexta-feira (23), no São Paulo. Assim como na quinta-feira (22), a dupla fez atividades com a supervisão dos fisioterapeutas do clube e deram continuidade ao tratamento de suas lesões.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Os dois atacantes tiveram a mesma lesão, um estiramento na coxa. Entretanto, o intervalo de tempo entre as contusões é grande, sendo 24 dias entre as lesões.
Luciano teve um estiramento na coxa esquerda no dia 21 de junho, durante o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Eder, por sua vez, estirou o músculo da coxa direita no dia 13 de julho, contra o Racing, no Morumbi.
A dupla trabalha para voltar aos gramados em breve e mostra sinais de evolução no tratamento.Mesmo com a possibilidade de voltarem nas próximas semanas, Eder e Luciano ficarão de fora do próximo jogo do Tricolor.
O São Paulo entra em campo neste domingo (25), às 16h, para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é importante para a recuperação do Tricolor na tabela.

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