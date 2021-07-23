Luciano e Eder seguem em recuperação no São Paulo e fazem mais trabalhos de fisioterapia

Crédito: Eder e Luciano durante trabalhos de fisioterapia no gramado (Fotos: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC

Os atacantes Luciano e Eder seguiram com os trabalhos de recuperação física nesta sexta-feira (23), no São Paulo. Assim como na quinta-feira (22), a dupla fez atividades com a supervisão dos fisioterapeutas do clube e deram continuidade ao tratamento de suas lesões.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Os dois atacantes tiveram a mesma lesão, um estiramento na coxa. Entretanto, o intervalo de tempo entre as contusões é grande, sendo 24 dias entre as lesões.

Luciano teve um estiramento na coxa esquerda no dia 21 de junho, durante o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Eder, por sua vez, estirou o músculo da coxa direita no dia 13 de julho, contra o Racing, no Morumbi.

A dupla trabalha para voltar aos gramados em breve e mostra sinais de evolução no tratamento.Mesmo com a possibilidade de voltarem nas próximas semanas, Eder e Luciano ficarão de fora do próximo jogo do Tricolor.