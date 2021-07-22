Luciano e Eder fazem trabalhos de fisioterapia e se aproximam de retorno aos gramados

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Os treinos do São Paulo nesta quinta-feira (22) trouxeram notícias animadoras para os próximos compromissos do clube. Luciano e Eder, avançaram no tratamento de suas lesões e realizaram atividades de fisioterapia nos gramados do CT da Barra Funda.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Luciano se recupera de um estiramento na coxa esquerda no clássico contra o Santos, no dia 21 de junho, e não joga pelo Tricolor desde então. O atacante chegou a virar dúvida para o jogo de volta das oitavas da Libertadores, contra o Racing, da Argentina, na última terça-feira (20), mas segue em tratamento.

Já Eder é um lesão recente. Também com um estiramento, mas na coxa direita, o atleta deixou o campo ainda no primeiro tempo na terça-feira passada (13), no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Após um período intenso de desfalques e desgastes, a situação do São Paulo parece aos poucos se amenizar. Miranda e Luciano já se recuperaram e estiveram em campo na vitória contra o Racing, por 3 a 1. O Tricolor tem pela frente uma sequência intensa de jogos. O time enfrenta o Flamengo no próximo domingo (25), às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.