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Luciano e Eder fazem trabalhos de fisioterapia e se aproximam de retorno aos gramados

Os dois atacantes se recuperam de estiramentos na coxa. Luciano está fora desde o dia 21 de junho, enquanto Eder se lesionou na última semana, na partida contra o Racing...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 14:24

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 14:24
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Os treinos do São Paulo nesta quinta-feira (22) trouxeram notícias animadoras para os próximos compromissos do clube. Luciano e Eder, avançaram no tratamento de suas lesões e realizaram atividades de fisioterapia nos gramados do CT da Barra Funda.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Luciano se recupera de um estiramento na coxa esquerda no clássico contra o Santos, no dia 21 de junho, e não joga pelo Tricolor desde então. O atacante chegou a virar dúvida para o jogo de volta das oitavas da Libertadores, contra o Racing, da Argentina, na última terça-feira (20), mas segue em tratamento.
Já Eder é um lesão recente. Também com um estiramento, mas na coxa direita, o atleta deixou o campo ainda no primeiro tempo na terça-feira passada (13), no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.
Após um período intenso de desfalques e desgastes, a situação do São Paulo parece aos poucos se amenizar. Miranda e Luciano já se recuperaram e estiveram em campo na vitória contra o Racing, por 3 a 1. O Tricolor tem pela frente uma sequência intensa de jogos. O time enfrenta o Flamengo no próximo domingo (25), às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.
Depois desse jogo, o time enfrenta o Vasco em partidas de ida e volta da Copa do Brasil e, entre esses confrontos, disputa um clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.​

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