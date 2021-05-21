futebol

Luciano e Eder, do São Paulo, treinam normalmente e podem retornar

Atacantes participaram normalmente da atividade desta sexta-feira e são prováveis novidades contra o Palmeiras, na final do Paulistão, às 16h, no próximo domingo...
LanceNet

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 14:24

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
O treinamento do São Paulo contou com duas novidades. Os atacantes Luciano e Eder, que estavam se recuperando de lesões, treinaram normalmente e podem estar à disposição de Crespo para a partida decisiva contra o Palmeiras, no próximo domingo (23), às 16h, no Morumbi, na final do Paulistão.
ATUAÇÕES: Tiago Volpi faz boas defesas e São Paulo garante empate contra o Palmeiras no Allianz Parque
A dupla treinou com bola juntamente com os atletas que não jogaram o empate sem gols com o Palmeiras, na noite de ontem, no Allianz Parque. Quem atuou fez apenas um trabalho regenerativo. Diferentemente de Daniel Alves e Benítez, o São Paulo tem mais otimismo para utilizar os atacantes.
VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Luciano vinha sentindo dores musculares, se recuperou e foi utilizado contra o Mirassol, nas semifinais no Paulistão e chegou a marcar um gol. Ainda entrou na segunda etapa na partida diante do Racing, pela Libertadores, mas foi cortado de última hora para o Choque-Rei. Já o ítalo-brasileiro Eder, não joga desde o dia cinco de maio no empate sem gols com o Racing, na Argentina, pela Libertadores. Ele vem se recuperando de um edema na região posterior da coxa direita.
O São Paulo volta a treinar neste sábado, pela manhã, visando a final. Quem vencer, levará o título estadual. Caso um novo empate aconteça, a decisão será nos pênaltis.

