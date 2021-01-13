Luciano é desfalque no treino do São Paulo e retorno contra o Athletico é incerto

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo ainda não sabe quando poderá contar com o retorno do atacante Luciano. O camisa onze ficou de fora do treinamento da manhã desta quarta-feira (13) e continuou o tratamento de uma lesão na perna no Reffis, localizado no CT da Barra Funda.

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Ele corre contra o tempo, realizando trabalho em dois períodos para poder retornar diante do Athletico, no próximo domingo (17), às 16h, na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que ele está com uma infecção, causada por um cisto de Baker que estourou.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃOLuciano já está a três jogos fora do time. Neste período, foram duas derrotas e um empate. A última vez que ele entrou em campo foi na vitória contra o Fluminense, em dezembro, pelo Campeonato Brasileiro.