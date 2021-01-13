Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luciano é desfalque no treino do São Paulo e retorno contra o Athletico é incerto
futebol

Luciano é desfalque no treino do São Paulo e retorno contra o Athletico é incerto

Atacante mais uma vez foi desfalque no treinamento junto com o elenco do São Paulo no CT da Barra Funda. Camisa onze segue tratamento no Reffis por conta de uma lesão na perna...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 13:08

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 13:08

Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo ainda não sabe quando poderá contar com o retorno do atacante Luciano. O camisa onze ficou de fora do treinamento da manhã desta quarta-feira (13) e continuou o tratamento de uma lesão na perna no Reffis, localizado no CT da Barra Funda.
Veja todos os confrontos diretos que acontecerão entre os postulantes ao título brasileiro
Ele corre contra o tempo, realizando trabalho em dois períodos para poder retornar diante do Athletico, no próximo domingo (17), às 16h, na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que ele está com uma infecção, causada por um cisto de Baker que estourou.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃOLuciano já está a três jogos fora do time. Neste período, foram duas derrotas e um empate. A última vez que ele entrou em campo foi na vitória contra o Fluminense, em dezembro, pelo Campeonato Brasileiro.
Com 12 gols no Brasileirão, Luciano foi decisivo para o São Paulo, ajudando a equipe a conquistar 22 pontos nos dez jogos em que ele deixou sua marca. Para a partida diante do Athletico, o técnico Fernando Diniz terá os retornos do zagueiro Bruno Alves e do meia Tchê Tchê, que estavam suspensos contra o Santos. O Tricolor tem ainda mais três atividades antes do jogo diante do Furacão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver
Imagem de destaque
Neto é preso por furtar R$ 38 mil via Pix pelo celular da avó em Guarapari
Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados