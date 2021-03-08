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futebol

Luciano e Brenner conquistam marca inédita na artilharia do São Paulo

Atacantes foram artilheiros do Brasileirão e da Copa do Brasil na mesma temporada, feito nunca antes conquistado pelo Tricolor...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 10:52

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 10:52
Crédito: Divulgação/São Paulo
Além de serem destaques do São Paulo na temporada passada, os atacantes Brenner e Luciano conquistaram uma marca inédita na equipe do Tricolor. O primeiro foi artilheiro da Copa do Brasil, com seis gols, enquanto o segundo, do Brasileirão, marcando 18 vezes.
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O São Paulo nunca tinha conseguido emplacar os dois maiores artilheiros das duas competições nacionais na mesma temporada, segundo o historiador do clube, Michael Serra.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Mesmo sem jogar a Copa do Brasil até o final pelo São Paulo, já que foi vendido ao, FC Cincinnati, o atacante Brenner terminou como artilheiro da competição nacional.
Foram seis gols no total: quatro bolas na rede do Fortaleza e duas na do Flamengo. Além disso, o jogador foi o vice-artilheiro do Tricolor no Brasileirão com 11 gols e artilheiro do clube na temporada passada, com 22 gols.
- Fico muito feliz de encerrar uma competição como o principal artilheiro. Isso coroa uma excelente temporada que fiz. Quero agradecer meus ex-companheiros de equipe que me ajudaram a chegar nessa conquista individual – comemorou Brenner.
Já Luciano segue no Tricolor e sendo um dos grandes destaques da equipe. Mesmo com a saída de Brenner, ele se entendeu bem com Pablo, seu 'novo' parceiro de ataque sob o comando do técnico argentino Hernán Crespo.

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