Luciano e Brenner conquistam marca inédita na artilharia do São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

Além de serem destaques do São Paulo na temporada passada, os atacantes Brenner e Luciano conquistaram uma marca inédita na equipe do Tricolor. O primeiro foi artilheiro da Copa do Brasil, com seis gols, enquanto o segundo, do Brasileirão, marcando 18 vezes.

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O São Paulo nunca tinha conseguido emplacar os dois maiores artilheiros das duas competições nacionais na mesma temporada, segundo o historiador do clube, Michael Serra.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Mesmo sem jogar a Copa do Brasil até o final pelo São Paulo, já que foi vendido ao, FC Cincinnati, o atacante Brenner terminou como artilheiro da competição nacional.

Foram seis gols no total: quatro bolas na rede do Fortaleza e duas na do Flamengo. Além disso, o jogador foi o vice-artilheiro do Tricolor no Brasileirão com 11 gols e artilheiro do clube na temporada passada, com 22 gols.

- Fico muito feliz de encerrar uma competição como o principal artilheiro. Isso coroa uma excelente temporada que fiz. Quero agradecer meus ex-companheiros de equipe que me ajudaram a chegar nessa conquista individual – comemorou Brenner.