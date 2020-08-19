Luciano é anunciado pelo São Paulo e avisa: 'Vou honrar essa camisa'

O São Paulo anunciou na noite desta terça-feira o seu primeiro reforço de 2020: Luciano, atacante de 27 anos que estava no Grêmio e assinou contrato até dezembro de 2022 com opção de renovação até o fim de 2023. Ele foi trocado por atacante Everton, confirmado pelo Grêmio minutos antes com contrato também até 2022.
Luciano já está na capital paulista e deve treinar nesta quarta-feira. Se estiver no BID, provavelmente será relacionado por Fernando Diniz - técnico com quem se deu bem no Fluminense - e poderá estrear na quinta-feira, contra o Bahia, às 20h, no Morumbi. O atacante se manifestou pelo Instagram:"Estou muito feliz em vestir essa camisa de tanta tradição e títulos. O São Paulo é um clube gigante, com uma história incrível e uma torcida apaixonada que serve de inspiração para nós jogadores dentro de campo. Chego aqui no Tricolor querendo deixar meu nome na história do clube e dar alegrias para nosso torcedor. Dedicação, entrega e vontade de vencer nunca irão faltar. Vou honrar essa camisa e todos que me deram a oportunidade de estar aqui".
Natual de Anápolis-GO, Luciano iniciou a carreira no Atlético-GO e passou pelo Avaí antes de chegar ao Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 2015, além de ter sido convocado para o Pan de Toronto, em que a Seleção Brasileira ficou com o bronze e ele foi o artilheiro do torneio com cinco gols.
Negociado em 2016 com o Leganés, da Espanha, ainda passou pelo Panathinaikos, da Grécia, antes de retornar ao Brasil, onde passou por Fluminense e Grêmio antes de chegar ao Morumbi.
O São Paulo ficou com 50% dos direitos econômicos de Luciano, sendo que a outra metade ainda pertence ao Leganés. O clube paulista cedeu 50% de Everton ao Grêmio, ficando com os outros 50%.
LUCIANO
Nome completo: Luciano da Rocha NevesData de nascimento: 18/05/1993 (27 anos)Local de nascimento: Anápolis (GO)Altura: 1m81Peso: 77kg
Clubes: Anápolis (2009-2010), Atlético-GO (2011-2012), Avaí (2013-2014), Corinthians (2014-2016), Leganés/ESP (2016-2017), Panathinaikos/GRE (2017-2018), Fluminense (2018-2019), Grêmio (2019-2020) e São Paulo (desde 2020)
Títulos: Campeonato Brasileiro (2015), Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto (2015) e Taça Francisco Novelletto (2020)
Artilharias: Artilheiro dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, com cinco gols (2015), e da Copa do Brasil, também com cinco gols (2019)