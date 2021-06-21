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futebol

Luciano, do São Paulo, tem estiramento na coxa esquerda

Atacante saiu lesionado ainda no primeiro tempo na derrota contra o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro. Camisa 11 pode desfalcar o Tricolor em até três semanas...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 13:07

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 13:07

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O atacante Luciano teve detectado um estiramento na coxa esquerda e pode desfalcar o São Paulo por até três semanas. O camisa 11 sentiu o problema muscular logo no primeiro tempo no clássico contra o Santos, após uma dividida com o zagueiro Luan Peres.
ATUAÇÕES: Liziero falha feio no segundo gol do Santos e São Paulo não mostra reação fora de casa
Após o lance, Luciano já pediu substituição e saiu de campo chorando, sendo amparado pelo departamento médico do Tricolor. A expectativa é de que o atacante desfalque a equipe de Hernán Crespo de duas a três semanas.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Vale lembrar que essa é a segunda lesão de Luciano na região nesta temporada. No começo de maio, ele se lesionou no empate sem gols contra o Racing, na Argentina, pela Libertadores. Na ocasião, foi diagnosticado um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda.
- Após deixar a partida contra o Santos com dores, o atacante Luciano passou por exame nesta segunda-feira e teve diagnosticado um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento e será monitorado pelo departamento médico - escreveu o perfil do São Paulo nas redes sociais. Após dez dias de recuperação, ele voltou na vitória contra o Mirassol, na semifinal do Campeonato Paulista, inclusive marcando um gol nos minutos finais da partida.

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