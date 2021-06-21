Luciano, do São Paulo, tem estiramento na coxa esquerda

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O atacante Luciano teve detectado um estiramento na coxa esquerda e pode desfalcar o São Paulo por até três semanas. O camisa 11 sentiu o problema muscular logo no primeiro tempo no clássico contra o Santos, após uma dividida com o zagueiro Luan Peres.

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Após o lance, Luciano já pediu substituição e saiu de campo chorando, sendo amparado pelo departamento médico do Tricolor. A expectativa é de que o atacante desfalque a equipe de Hernán Crespo de duas a três semanas.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Vale lembrar que essa é a segunda lesão de Luciano na região nesta temporada. No começo de maio, ele se lesionou no empate sem gols contra o Racing, na Argentina, pela Libertadores. Na ocasião, foi diagnosticado um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda.