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Luciano desabafa após eliminação do São Paulo: 'Todo mundo sabe que podemos render mais, brigar mais'

Atacante do São Paulo falou após derrota por 3 a 1 contra o Fortaleza, que culminou na eliminação do Tricolor paulista na Copa do Brasil. Fortaleza dominou a partida...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 00:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 00:11
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil nesta quarta-feira (15). Após perder por 3 a 1 para o Fortaleza, o Tricolor paulista deu adeus à competição em uma partida onde foi dominado. Após o jogo, Luciano falou sobre a derrota.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O atacante reconheceu o desempenho ruim da equipe, mas afirmou que o time deve procurar soluções para o andamento da temporada.
- É difícil chegar aqui e tentar dar uma explicação, porque o que jogamos aqui não é um time que quer brigar, não é um time que quer ser campeão. É lamentável. Agora é ver o que estamos fazendo de errado, que é muita coisa. Todo mundo sabe que podemos render mais, brigar mais pela camisa do São Paulo. Outra eliminação dolorosa, mas não podemos tomar três gols deles - afirmou o camisa 11.
Luciano voltou a falar sobre a necessidade de resolver os problemas e ressaltou o tamanho do time como motivo de maior entrega.
- Somos o São Paulo, somos o clube grande. Agora é resolver esses problemas internamente, todos os jogadores, a comissão junta, e ver o que tem para melhorar, porque temos bastante coisa - concluiu.
Luciano entrou já no segundo tempo da partida contra o Fortaleza, mas não conseguiu impedir a equipe de ser eliminada. O jogo ficou marcado pelo domínio do Leão e pela atuação ruim do São Paulo.Com a eliminação, o São Paulo tem apenas o Brasileirão para disputar nesta temporada. Na competição, porém, a situação do clube é insatisfatória.
Atualmente na 16ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento.
O próximo jogo da equipe é no domingo (19), às 16h, contra o Atlético-GO, no Morumbi, pela 21ª rodada do Brasileirão.

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