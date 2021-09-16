Luciano desabafa após eliminação do São Paulo: 'Todo mundo sabe que podemos render mais, brigar mais'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil nesta quarta-feira (15). Após perder por 3 a 1 para o Fortaleza, o Tricolor paulista deu adeus à competição em uma partida onde foi dominado. Após o jogo, Luciano falou sobre a derrota.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O atacante reconheceu o desempenho ruim da equipe, mas afirmou que o time deve procurar soluções para o andamento da temporada.

- É difícil chegar aqui e tentar dar uma explicação, porque o que jogamos aqui não é um time que quer brigar, não é um time que quer ser campeão. É lamentável. Agora é ver o que estamos fazendo de errado, que é muita coisa. Todo mundo sabe que podemos render mais, brigar mais pela camisa do São Paulo. Outra eliminação dolorosa, mas não podemos tomar três gols deles - afirmou o camisa 11.

Luciano voltou a falar sobre a necessidade de resolver os problemas e ressaltou o tamanho do time como motivo de maior entrega.

- Somos o São Paulo, somos o clube grande. Agora é resolver esses problemas internamente, todos os jogadores, a comissão junta, e ver o que tem para melhorar, porque temos bastante coisa - concluiu.

Luciano entrou já no segundo tempo da partida contra o Fortaleza, mas não conseguiu impedir a equipe de ser eliminada. O jogo ficou marcado pelo domínio do Leão e pela atuação ruim do São Paulo.Com a eliminação, o São Paulo tem apenas o Brasileirão para disputar nesta temporada. Na competição, porém, a situação do clube é insatisfatória.

Atualmente na 16ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento.