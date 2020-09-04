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futebol

Luciano comenta sobre VAR: 'O que eles fazem com a gente é complicado'

Atacante marcou o gol que abriria o placar para o São Paulo no Mineirão, mas o lance foi anulado pelo VAR, que marcou impedimento em jogada duvidosa...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 22:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 22:26
Crédito: Reprodução/Premiere
O São Paulo perdeu para o Atlético-MG por 3 a 0, no Mineirão, mas poderia ter aberto o placar antes. Porém, o VAR anulou o gol de Luciano, marcando impedimento. Na saída do gramado, o atacante são-paulino reclamou da arbitragem e contou a sua percepção do lance.
- É até difícil falar depois de uma derrota dessa. Eu conversei ali, não sei se estava impedido ou não. A minha sensação era de mesma linha. Mas o VAR anulou, difícil falar do VAR, complicado. O que eles fazem com a gente é complicado. Agora é seguir porque temos nova final - disse o camisa onze.
Com 13 pontos conquistados, o Tricolor está na segunda posição, três pontos atrás do líder Internacional. A equipe volta a campo diante do Fluminense, no próximo domingo (6), no Morumbi.

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