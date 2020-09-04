Luciano comenta sobre VAR: 'O que eles fazem com a gente é complicado'

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O São Paulo perdeu para o Atlético-MG por 3 a 0, no Mineirão, mas poderia ter aberto o placar antes. Porém, o VAR anulou o gol de Luciano, marcando impedimento. Na saída do gramado, o atacante são-paulino reclamou da arbitragem e contou a sua percepção do lance.

- É até difícil falar depois de uma derrota dessa. Eu conversei ali, não sei se estava impedido ou não. A minha sensação era de mesma linha. Mas o VAR anulou, difícil falar do VAR, complicado. O que eles fazem com a gente é complicado. Agora é seguir porque temos nova final - disse o camisa onze.