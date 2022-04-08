Luciano comemora vitória do São Paulo e valoriza força do elenco

- Foi um jogo difícil, uma equipe bem treinada do Ayacucho. Tivemos erros, mas conquistamos os três pontos fora de casa e isso é o mais importante. Acho que no primeiro tempo, se não tivéssemos errado, teríamos feito o segundo e terceiro (gols). O segundo tempo foi um jogo mais marcado, o Ayacucho soube marcar bem. Tivemos três pênaltis, o juiz marcou um e eu consegui ajudar meus companheiros. Levamos os três pontos para casa e agora é pensar no próximo jogo - afirmou o camisa 11, em entrevista coletiva.