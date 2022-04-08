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futebol

Luciano comemora vitória do São Paulo e valoriza força do elenco

Atacante, autor do gol que deu o triunfo ao Tricolor, analisou a partida contra o Ayacucho...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 00:54

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 00:54

O atacante Luciano comemorou a vitória do São Paulo por 3 a 2 sobre o Ayacucho, no Peru, na estreia da equipe na Copa Sul-Americana. VEJA A TABELA DA COPA SUL-AMERICANA
- Foi um jogo difícil, uma equipe bem treinada do Ayacucho. Tivemos erros, mas conquistamos os três pontos fora de casa e isso é o mais importante. Acho que no primeiro tempo, se não tivéssemos errado, teríamos feito o segundo e terceiro (gols). O segundo tempo foi um jogo mais marcado, o Ayacucho soube marcar bem. Tivemos três pênaltis, o juiz marcou um e eu consegui ajudar meus companheiros. Levamos os três pontos para casa e agora é pensar no próximo jogo - afirmou o camisa 11, em entrevista coletiva.
Luciano também valorizou a força do elenco do São Paulo, que jogou com uma equipe alternativa. Os titulares ficaram realizando treinamento no CT da Barra Funda, de olho na estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, às 19h, no próximo domingo (10). - Nosso grupo é muito forte, temos 30 bons jogadores, temos que mostrar essa força. Sempre treinamos bem e quando temos a oportunidade, precisamos aproveitar. Hoje tivemos erros, mas conseguimos ganhar a partida - finalizou.
Crédito: LucianovalorizouoelencodoSãoPauloeavitórianoPeru(Foto:ERNESTOBENAVIDES/AFP

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