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Luciano comemora vitória do São Paulo e revela frustração: 'Não estávamos sabendo fazer o gol'

Atacante mostrou alívio com a primeira vitória do Tricolor nos últimos sete jogos e desabafou sobre a fase do clube, que empatou as últimas seis partidas que jogou...

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 22:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 22:41
Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
O São Paulo voltou a vencer nesta segunda-feira (18). Após uma sequência de seis empates, o time bateu o rival Corinthians por 1 a 0, no Morumbi e voltou a somar três pontos no Brasileirão. Com o resultado, o time respira um pouco na tabela e se afasta da zona de rebaixamento. Após a partida, o atacante Luciano falou sobre a situação da equipe e sobre a vitória no Majestoso.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Durante a partida, Luciano mostrou entrega, o que rendeu elogios e gritos dos torcedores. Com a vitória, o camisa 11 relatou um alívio em voltar a vencer.
- Acho que estava faltando (a vitória), entregamos tudo hoje, raça, vontade. Em alguns jogos estávamos tendo, mas não estávamos sabendo fazer o gol. Hoje aproveitamos e saímos vencedores. Fruto de um trabalho começando com o Rogério, que já sabemos o que ele quer - comentou o atacante.
Na parte de baixo da tabela, o rebaixamento foi, nas últimas semanas, uma grande preocupação para o torcedor. Com os três pontos somados e a distância de seis pontos para o Z4, Luciano revelou que, dentro do clube, os jogadores não pensam em um desfecho negativo para a temporada.
Além disso, o atacante, que chegou ao time durante o período sem torcida nos estádios, falou sobre sua relação com os torcedores, que, mesmo contestando sua contratação, abraçaram o camisa 11 e têm Luciano como um de seus favoritos. O jogador saiu aplaudido e teve seu nome gritado pelo estádio. - Acho que nós que estamos ali dentro nunca pensamos em zona de rebaixamento. Pensamos sempre para o alto. Essa vitória nos dá moral. Sou muito grato à torcida. É uma torcida que a maioria contestou quando cheguei. Espero comemorar meu primeiro gol diante deles o quanto antes - contou.Com a vitória, o São Paulo soma 34 pontos no Brasileirão e sobe para a 12ª colocação. O resultado coloca o Tricolor seis pontos à frente do Juventude, primeiro colocado do Z4, dando um respiro ao time paulista.
A próxima partida do São Paulo é no próximo domingo (24), às 18h15, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid.

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