Luciano comemora um ano da sua estreia e de seu primeiro gol com a camisa do São Paulo

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Um dos principais atacantes do São Paulo, Luciano comemora nesta sexta-feira (20), um ano de sua estreia com a camisa do São Paulo. Logo na primeira partida, marcou seu primeiro gol pelo clube, sendo um gol importante para a equipe são-paulina.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Luciano entrou em campo no Morumbi, quando o São Paulo perdia para o Bahia. O atacante marcou, em sua estreia, o gol de empate da partida, que foi válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

- Fico muito feliz em completar esse primeiro ano aqui no São Paulo, um clube que me recebeu tão bem, junto com uma torcida maravilhosa que sempre me apoia. Sinto esse carinho diariamente, seja pessoalmente ou pelas redes sociais. Muito obrigado a todos por todo apoio. Pode ter certeza que vou continuar a defender essa camisa com muita raça e orgulho, dando sempre o melhor de mim, com muita dedicação e empenho – afirma Luciano.

De lá pra cá, Luciano tornou-se um dos principais jogadores do Tricolor paulista, virando um dos favoritos da torcida e crucial na boa campanha que o time fez no último Brasileirão.

Luciano, terminou o Brasileirão de 2020 como o artilheiro da competição nacional, com 18 gols, empatado com Claudinho, que jogou pelo Red Bull Bragantino. O São Paulo não tinha um artilheiro de Campeonato Brasileiro desde 2002, com Luís Fabiano, que marcou 19 gols. Luciano quebrou esse tabu.

Além da artilharia no Brasileirão, Luciano foi um dos dez principais goleadores do futebol brasileiro de 2020, e o jogador mais eficiente do São Paulo no Brasileirão, sendo o que precisou de menos tempo para balançar as redes.

Em suas redes sociais, o jogador deixou uma mensagem de carinho para a torcida e expressou sua gratidão ao clube. Até o momento, o camisa 11 atuou em 58 jogos pelo São Paulo, balançando as redes em 27 oportunidades.

Desde o começo de 2021, porém, o atleta encarou alguns problemas com lesões, mas seguiu sendo importante no elenco, marcando o segundo gol da vitória da equipe diante do Palmeiras, na final do Paulistão, jogo que tirou o São Paulo da seca de títulos.