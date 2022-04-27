Luciano comemora renovação com o São Paulo: 'Amor à primeira vista'

Nesta quarta-feira (27), o São Paulo acertou a renovação de contrato do atacante Luciano até dezembro de 2024. Logo após o anúncio, o camisa 11 falou ao site oficial do clube e agradeceu a confiança da diretoria. GALERIA Muito criticado, Muller deixa Record: veja as movimentações da imprensa esportiva em 2022

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- Tenho uma gratidão por este clube, que confiou no meu trabalho e me deu todo o suporte desde o início. Agradeço também aos torcedores pelo carinho. Estou muito feliz com esta renovação. O São Paulo foi amor à primeira vista. Quando vesti a camisa do São Paulo pela primeira vez foi uma sensação indescritível. Fiquei muito emocionado - disse o atacante.

Muito querido pela torcida, Luciano também comentou sobre esse carinho das arquibancadas. Apesar de não ser titular absoluto da equipe, ele é visto como um símbolo de liderança no elenco. - É muito bom ter o meu nome gritado por uma torcida gigante como a do São Paulo. E quero ajudar ainda mais em campo para retribuir este apoio. Quero fazer isso com gols, vitórias e títulos - finalizou Luciano, que soma 34 gols em 90 jogos pelo clube, além de dez assistências.