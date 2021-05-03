Luciano comemora gol de empate do São Paulo: 'Para a minha confiança'

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

O São Paulo empatou com o Corinthians por 2 a 2 em jogo movimentado na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. O gol de empate do Tricolor saiu aos 50 minutos da segunda etapa, em cobrança de pênalti que Luciano bateu e converteu.

ATUAÇÕES: Miranda e Luciano são destaques do São Paulo no empate contra o Corinthians

Após a partida, o camisa 11 do São Paulo falou sobre a importância do gol marcado, já que fazia sete jogos que ele não balançava as redes. Para o atacante, o tento aumenta sua confiança para o restante da temporada.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Eu estava precisando do gol para a minha confiança. Ao meu ver, merecemos sair com a vitória, criamos mais, mas clássico é isso, nos detalhes conseguimos um ponto - afirmou o jogador ao 'Premiere'.

Assumindo a responsabilidade na hora da penalidade, Luciano comentou sobre o momento da batida. Vale ressaltar que o cobrador oficial da equipe é o lateral-esquerdo Reinado, que estava no banco de reservas.

- Todos têm essa liberdade de bater aqui. Na hora o Reinaldo não estava, mas se estivesse também pediria para bater - finalizou.