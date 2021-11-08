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futebol

Luciano chega a nove jogos sem marcar e vive pior jejum no São Paulo

Último gol do atacante são-paulino foi em 19 de setembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO. Mesmo com seca de gols, camisa 11 tem moral com a torcida...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 15:00

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 15:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O ataque do São Paulo tem números ruins nesse Campeonato Brasileiro. A equipe passou em branco na derrota para o Bahia por 1 a 0 e segue com a má fase do ataque. Luciano, um dos atacantes do time, vive longo jejum de gols, com nove jogos sem marcar. A última vez que o camisa 11 balançou as redes adversárias foi no dia 19 de setembro, na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Atlético-GO. Sua maior sequência sem balançar as redes pelo São Paulo havia sido justamente antes do jogo contra o Dragão, quando ficou oito jogos sem marcar.
De lá para cá, Luciano foi titular contra América-MG, Atlético-MG, Chapecoense, Santos, Cuiabá, Ceará, Corinthians, Red Bull Bragantino, Internacional e Bahia, mas não marcou.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiO atacante, contratado na metade da última temporada, ainda não marcou com a presença do torcida no Morumbi. Vale ressaltar que com a chegada de Calleri, Luciano vem fazendo uma função mais recuada, ajudando na armação das jogadas.
Mesmo sem balançar as redes, o jogador é um dos mais queridos pelos torcedores, muito por conta de sua vontade em campo. Desde que chegou ao Tricolor, Luciano fez 28 gols em 73 jogos e foi artilheiro do último Campeonato Brasileiro, com 18 gols marcados.

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