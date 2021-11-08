Luciano chega a nove jogos sem marcar e vive pior jejum no São Paulo

O ataque do São Paulo tem números ruins nesse Campeonato Brasileiro. A equipe passou em branco na derrota para o Bahia por 1 a 0 e segue com a má fase do ataque. Luciano, um dos atacantes do time, vive longo jejum de gols, com nove jogos sem marcar. A última vez que o camisa 11 balançou as redes adversárias foi no dia 19 de setembro, na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Atlético-GO. Sua maior sequência sem balançar as redes pelo São Paulo havia sido justamente antes do jogo contra o Dragão, quando ficou oito jogos sem marcar.