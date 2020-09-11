Luciano brinca com bronca de Diniz e festeja bom início no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Destaque do São Paulo com quatro gols e uma assistência em seus primeiros sete jogos, o atacante Luciano chamou a atenção por um motivo diferente durante o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, na quarta-feira. Após colocar o braço na bola dentro da área e cometer um pênalti, ele recebeu "parabéns" irônicos de Fernando Diniz e, segundo suas próprias palavras, "virou meme".

- Viralizou bastante essa situação, né? Mas, como ele falou, ele tem liberdade, ele é assim, é o jeito dele de cobrar, quer sempre estar vencendo. Conheço ele desde o Fluminense e para mim foi tranquilo. A gente sempre é bastante cobrado, ele cobra bastante nos jogos e nos treinamentos. Eu fui zoado, sim, teve alguns memes aí, mas fico bem tranquilo, foi no calor do jogo ali - disse o camisa 11 do Tricolor.Sem Pablo, artilheiro da equipe na temporada com sete gols, e sem Daniel Alves, principal referência técnica do elenco, o São Paulo tem em Luciano uma de suas maiores esperanças para vencer o Santos na Vila Belmiro às 19h deste sábado. Já na quinta-feira, contra o River Plate, no Morumbi, na volta da equipe à Libertadores, ele terá que cumprir o primeiro dos três jogos de suspensão que recebeu por ter se envolvido em briga no Gre-Nal. Os sentimentos são opostos.

- É uma situação meio nova para mim, chegar de repente e estar dando tudo certo tão rápido. Espero que continue dando certo. Temos o Pablo e o Daniel Alves fora, a gente torce para que voltem o quanto antes. Graças a Deus as coisas estão acontecendo e espero que não pare.