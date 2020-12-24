Luciano analisa volta e acredita em classificação: 'Possível de reverter'

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!

O São Paulo contou com a volta do atacante Luciano, que esteve de fora na última partida, por conta de um estiramento na perna esquerda. No entanto, o camisa onze não conseguiu marcar e viu a equipe perder para o Grêmio, por 1 a 0, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

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No começo da segunda etapa, Luciano teve a chance de abrir o marcador, mas perdeu cara a cara com Vanderlei. Mesmo com a desvantagem e o revés, ele acredita na classificação do Tricolor e analisou sua volta ao time titular.

VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL- Voltei, não senti dor, foi bom essa parte. Tive a oportunidade de abrir o marcador, errei, mas faz parte. Essa derrota de 1 a 0 é um placar que dá para reverter, vamos com essa mentalidade para a próxima partida - disse em entrevista a 'TV Globo', no final da partida.