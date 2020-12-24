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futebol

Luciano analisa volta e acredita em classificação: 'Possível de reverter'

Atacante foi titular após se recuperar de lesão, mas perdeu boa chance de abrir o placar na primeira etapa. No entanto, camisa onze vê a equipe com chances para chegar à final...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 23:49

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 23:49

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
O São Paulo contou com a volta do atacante Luciano, que esteve de fora na última partida, por conta de um estiramento na perna esquerda. No entanto, o camisa onze não conseguiu marcar e viu a equipe perder para o Grêmio, por 1 a 0, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.
Retrospectiva-2020: Das eliminações à esperança de um título… O ano do São Paulo
No começo da segunda etapa, Luciano teve a chance de abrir o marcador, mas perdeu cara a cara com Vanderlei. Mesmo com a desvantagem e o revés, ele acredita na classificação do Tricolor e analisou sua volta ao time titular.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL- Voltei, não senti dor, foi bom essa parte. Tive a oportunidade de abrir o marcador, errei, mas faz parte. Essa derrota de 1 a 0 é um placar que dá para reverter, vamos com essa mentalidade para a próxima partida - disse em entrevista a 'TV Globo', no final da partida.
Com o resultado, o São Paulo precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar às penalidades. Caso vença por dois ou mais gols, avança de fase. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (30), às 21h30, no Morumbi.

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