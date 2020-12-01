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Luccas Claro reconhece partida difícil e valoriza empate do Fluminense: 'Importante no Brasileiro é somar'

Zagueiro admitiu que o Tricolor teve muita dificuldade diante do Bragantino e valorizou o ponto conquistado no Maracanã: 'Pontinho que vai ajudar lá no final'...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 22:21

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 22:21

Crédito: Luccas Claro valoriza ponto conquistado no empate do Fluminense - Nayra Halm/Agência Lancepress!
O Fluminense desperdiçou a oportunidade de retornar ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Pouco inspirado, o Tricolor não saiu do 0 a 0 diante do RB Bragantino e amargou o empate no Maracanã. Em entrevista após a partida, o zagueiro Luccas Claro reconheceu a partida difícil diante do Massa Bruta e valorizou o ponto conquistado em casa.
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- Como todos os jogos, entramos para vencer. Tivemos um pouco de dificuldade com os jogadores novos entrando, falta um pouco de ritmo, mas a postura deles foi muito boa dentro de campo. Demos uma melhorada no segundo tempo, mas nosso jogo ficou muito travado. Foi um jogo difícil, encontramos dificuldade na marcação. Vamos sempre entrar para vencer, mas o mais importante no Brasileiro é estar somando pontos. Esse pontinho pode ajudar a gente no final. Agora é descansar e pensar no Athletico Paranaense - disse o zagueiro.
O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no Maracanã, neste sábado, para medir forças com o Athletico-PR, às 19h. No mesmo dia, a equipe de Maurício Barbieri encara o Coritiba no Couto Pereira, às 21h.

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