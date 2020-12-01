Luccas Claro reconhece partida difícil e valoriza empate do Fluminense: 'Importante no Brasileiro é somar'

O Fluminense desperdiçou a oportunidade de retornar ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Pouco inspirado, o Tricolor não saiu do 0 a 0 diante do RB Bragantino e amargou o empate no Maracanã. Em entrevista após a partida, o zagueiro Luccas Claro reconheceu a partida difícil diante do Massa Bruta e valorizou o ponto conquistado em casa.

- Como todos os jogos, entramos para vencer. Tivemos um pouco de dificuldade com os jogadores novos entrando, falta um pouco de ritmo, mas a postura deles foi muito boa dentro de campo. Demos uma melhorada no segundo tempo, mas nosso jogo ficou muito travado. Foi um jogo difícil, encontramos dificuldade na marcação. Vamos sempre entrar para vencer, mas o mais importante no Brasileiro é estar somando pontos. Esse pontinho pode ajudar a gente no final. Agora é descansar e pensar no Athletico Paranaense - disse o zagueiro.