Lucas Willian celebra primeiro gol marcado no futebol sul-coreano

Crédito: Divulgação / Gimhae FC

Reforço do atual campeão da K3 League, o Gimhae FC, o atacante Lucas Willians celebrou o seu primeiro gol marcado no segundo jogo atuando no futebol sul-coreano. No último sábado, o jogador brasileiro marcou o terceiro tento da sua equipe na vitória por 3 a 1 diante do Gyeongju KHNP.

Veja a tabela do InglêsRevelado pelo Tigres do Brasil e com passagens pela Bulgária, Lucas Willian celebrou ter balançado as redes no último compromisso e falou sobre a sua adaptação diante da cultura asiática.

- Estou muito feliz por ter marcado meu primeiro gol com a camisa do Gimhae, é um gol muito importante para mim e fruto de um trabalho diário. O primeiro gol é o pontapé inicial para ganhar mais confiança e conseguir fazer mais gols, creio que para cada jogador é importante fazer gols, ainda mais quando sua posição exige isso - disse Lucas Willian.

- Estou conseguindo me adaptar cada vez mais no dia a dia, e para atingir os 100% vai depender da minha intensidade e do tempo também. Adaptação fora de campo é um pouco complicada na parte da culinária, devido não ter comidas brasileiras, a maioria das comidas são bem apimentadas (risos). Mas é algo que não está me atrapalhando, o povo coreano é educado, graças a Deus fui bem recebido pela comissão técnica, jogadores e a torcida - acrescentou.

Lucas Willian defendeu o Arda Kardzhali, do futebol búlgaro, em 30 jogos durante as duas últimas temporadas.