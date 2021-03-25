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futebol

Lucas Willian celebra primeiro gol marcado no futebol sul-coreano

Atacante brasileiro balançou as redes pelo Gimhae FC, da Coréia do Sul, no último sábado diante do Gyeongju KHNP
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Publicado em 25 de Março de 2021 às 15:41

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 15:41
Crédito: Divulgação / Gimhae FC
Reforço do atual campeão da K3 League, o Gimhae FC, o atacante Lucas Willians celebrou o seu primeiro gol marcado no segundo jogo atuando no futebol sul-coreano. No último sábado, o jogador brasileiro marcou o terceiro tento da sua equipe na vitória por 3 a 1 diante do Gyeongju KHNP.
Veja a tabela do InglêsRevelado pelo Tigres do Brasil e com passagens pela Bulgária, Lucas Willian celebrou ter balançado as redes no último compromisso e falou sobre a sua adaptação diante da cultura asiática.
- Estou muito feliz por ter marcado meu primeiro gol com a camisa do Gimhae, é um gol muito importante para mim e fruto de um trabalho diário. O primeiro gol é o pontapé inicial para ganhar mais confiança e conseguir fazer mais gols, creio que para cada jogador é importante fazer gols, ainda mais quando sua posição exige isso - disse Lucas Willian.
- Estou conseguindo me adaptar cada vez mais no dia a dia, e para atingir os 100% vai depender da minha intensidade e do tempo também. Adaptação fora de campo é um pouco complicada na parte da culinária, devido não ter comidas brasileiras, a maioria das comidas são bem apimentadas (risos). Mas é algo que não está me atrapalhando, o povo coreano é educado, graças a Deus fui bem recebido pela comissão técnica, jogadores e a torcida - acrescentou.
Lucas Willian defendeu o Arda Kardzhali, do futebol búlgaro, em 30 jogos durante as duas últimas temporadas.
O Gimhae FC volta a campo neste domingo (28) pela segunda fase da Copa da Coreia do Sul.

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