Lucas Villela estreia pelo FK RFS e projeta temporada vencedora na Letônia

Crédito: FK RFS / Divulgação

Após duas temporadas de destaque pelo Ventspils, o meia Lucas Villela despertou o interesse do FK RFS, vice-campeão da liga da Letônia de 2020, e acertou com a equipe para a nova temporada. Neste domingo, o jogador brasileiro fez a sua estreia com a nova camisa em compromisso diante do Valmieras, na rodada de abertura do campeonato nacional.

Veja o mata-mata da Champions LeagueDiante de um novo desafio pessoal, o meia-campista de 26 anos projetou um ano de conquistas.

- Me senti muito bem em campo e a cada dia estou mais entrosado com os meus companheiros de equipe. Sobre as metas, não miro tanto as individuais, deixo elas acontecerem naturalmente. Já no coletivo acho que temos um time muito forte e qualificado para buscar o título tanto do campeonato quanto da copa da Letônia - projetou Lucas Villela.

Na próxima rodada, Lucas Villela reencontrará a sua ex-equipe pelo FK RFS. No Ventspils, foram 11 gols e nove assistências em 52 jogos, além da conquista do vice-campeonato da Copa da Letônia de 2020. Agora, o meia sonha em levantar um troféu pelo novo clube.