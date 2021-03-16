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futebol

Lucas Villela estreia pelo FK RFS e projeta temporada vencedora na Letônia

Meia brasileiro de 26 anos entrou em campo neste domingo na abertura do campeonato letão de 2021
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Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 17:11
Crédito: FK RFS / Divulgação
Após duas temporadas de destaque pelo Ventspils, o meia Lucas Villela despertou o interesse do FK RFS, vice-campeão da liga da Letônia de 2020, e acertou com a equipe para a nova temporada. Neste domingo, o jogador brasileiro fez a sua estreia com a nova camisa em compromisso diante do Valmieras, na rodada de abertura do campeonato nacional.
Veja o mata-mata da Champions LeagueDiante de um novo desafio pessoal, o meia-campista de 26 anos projetou um ano de conquistas.
- Me senti muito bem em campo e a cada dia estou mais entrosado com os meus companheiros de equipe. Sobre as metas, não miro tanto as individuais, deixo elas acontecerem naturalmente. Já no coletivo acho que temos um time muito forte e qualificado para buscar o título tanto do campeonato quanto da copa da Letônia - projetou Lucas Villela.
Na próxima rodada, Lucas Villela reencontrará a sua ex-equipe pelo FK RFS. No Ventspils, foram 11 gols e nove assistências em 52 jogos, além da conquista do vice-campeonato da Copa da Letônia de 2020. Agora, o meia sonha em levantar um troféu pelo novo clube.
- Tenho um carinho muito grande pelo Ventspils e pela torcida, mas estou em outro lugar agora e defendendo outras cores. O que ficou no passado continuará lá e estou aqui para fazer história no RFS e ajudar o time a ser campeão nacional - disse.

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