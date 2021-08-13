Lucas Villela destaca campanha 'histórica' do FK RKS na Europa Conference League

O FK RFS encerrou, na última quinta-feira, a sua participação na Europa Conferência League. E com uma campanha histórica, segundo o meia Lucas Villela. A equipe da Letônia eliminou o KÍ, da Ilhas Faroe, e o Puskás Akadémia, da Hungria, antes de ser superado pelo KAA Gent, da Bélgica. Segundo o jogador brasileiro, o saldo do RFS foi positivo na competição europeia.- Conseguimos chegar na terceira fase, para o clube isso foi histórico e querendo ou não colocamos o nosso nome na história. Claro que não queríamos ter parado aqui, mas temos que reconhecer o Gent. É um time muito bem estruturado, individualmente fantástico, e sorte para eles na competição - disse Lucas Villela.