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futebol

Lucas Villela destaca campanha 'histórica' do FK RKS na Europa Conference League

Na sequência da temporada europeia, o meio-campista brasileiro projeta a busca pelo título da Liga Letã
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Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 19:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 19:51
Crédito: Divulgação / FK RFS
O FK RFS encerrou, na última quinta-feira, a sua participação na Europa Conferência League. E com uma campanha histórica, segundo o meia Lucas Villela. A equipe da Letônia eliminou o KÍ, da Ilhas Faroe, e o Puskás Akadémia, da Hungria, antes de ser superado pelo KAA Gent, da Bélgica. Segundo o jogador brasileiro, o saldo do RFS foi positivo na competição europeia.- Conseguimos chegar na terceira fase, para o clube isso foi histórico e querendo ou não colocamos o nosso nome na história. Claro que não queríamos ter parado aqui, mas temos que reconhecer o Gent. É um time muito bem estruturado, individualmente fantástico, e sorte para eles na competição - disse Lucas Villela.
Na sequência da temporada, o FK RFS concentra as suas atenções para as disputas do Campeonato da Letônia e a Copa nacional. Na Liga, a equipe de Lucas Villela está na liderança, com 40 pontos e a com dois de vantagem para o vice-líder Riga (38), atual campeão nacional.
- Agora vamos em busca do título do campeonato letão, que é o nosso principal objetivo, assim como a copa - projetou.

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