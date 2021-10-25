Lucas Villela celebra gol do título do FK RFS na Copa da Letônia: 'Mostrar o meu valor é gratificante'

Crédito: Arquivo Pessoal

Após ficar com o vice-campeonato da Copa da Letônia, em 2020, o meia Lucas Villela conquistou o título da Taça, no último domingo. E foi da melhor maneira possível. O jogador brasileiro marcou o gol da vitória do FK RFS por 1 a 0 contra o Liepaja, na final em jogo único.Em 2017, Lucas Villela levantou o título da Copa da Lituânia, pelo Stumbras. Após conquistar o seu segundo troféu na carreira, o meia-campista de 27 anos celebrou a partida especial.

- Foi um gol importantíssimo para o time e para mim, sem sombra de dúvidas. Mostrar o meu valor e minha capacidade em um momento decisivo é gratificante. Mais um título na minha carreira, porém não pararemos por aqui. O ano ainda não acabou e estamos na reta final do campeonato nacional - disse Lucas Villela.

O FK RFS, de Lucas Villela, está muito perto de conquistar mais um título nesta temporada. A equipe do jogador brasileiro está na liderança da Liga, com dois pontos a frente do vice-líder Valmieras (59 contra 57), restando três rodadas para o término da competição.