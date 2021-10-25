Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lucas Villela celebra gol do título do FK RFS na Copa da Letônia: 'Mostrar o meu valor é gratificante'
futebol

Lucas Villela celebra gol do título do FK RFS na Copa da Letônia: 'Mostrar o meu valor é gratificante'

Na decisão, o meio-campista brasileiro marcou o gol da vitória da sua equipe contra o Liepaja na Copa da Letônia
...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 17:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 17:32
Crédito: Arquivo Pessoal
Após ficar com o vice-campeonato da Copa da Letônia, em 2020, o meia Lucas Villela conquistou o título da Taça, no último domingo. E foi da melhor maneira possível. O jogador brasileiro marcou o gol da vitória do FK RFS por 1 a 0 contra o Liepaja, na final em jogo único.Em 2017, Lucas Villela levantou o título da Copa da Lituânia, pelo Stumbras. Após conquistar o seu segundo troféu na carreira, o meia-campista de 27 anos celebrou a partida especial.
- Foi um gol importantíssimo para o time e para mim, sem sombra de dúvidas. Mostrar o meu valor e minha capacidade em um momento decisivo é gratificante. Mais um título na minha carreira, porém não pararemos por aqui. O ano ainda não acabou e estamos na reta final do campeonato nacional - disse Lucas Villela.
O FK RFS, de Lucas Villela, está muito perto de conquistar mais um título nesta temporada. A equipe do jogador brasileiro está na liderança da Liga, com dois pontos a frente do vice-líder Valmieras (59 contra 57), restando três rodadas para o término da competição.
- Faltam apenas três jogos e o objetivo agora é a conquista de mais um título para coroar uma ótima temporada do time. A conquista foi e será um combustível para a reta final - falou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados