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futebol

Lucas Torreira entra na mira do Torino, segundo imprensa italiana

Marco Giampaolo, técnico do time italiano, trabalhou com o uruguaio na Sampdoria e quer reeditar parceria. Arsenal aceita vender jogador para investir em novos reforços...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 11:31

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 11:31
Crédito: Divulgação
Além do Atlético de Madrid, o Torino segue batalhando pela contratação do meio-campista Lucas Torreira, do Arsenal, de acordo com o portal “Calciomercato”. O uruguaio perdeu espaço com o técnico Mikel Arteta e pode servir para o clube fazer um fundo financeiro e ir atrás de mais reforços no mercado.As informações indicam que os dirigentes da equipe italiana já estão em Londres para negociar a operação diretamente com os Gunners. O negócio pode ser fechado em um empréstimo por uma temporada com uma cláusula de compra obrigatória para 2021. Caso os clubes entrem em acordo, o Torino irá conversar sobre os termos de contrato com o jogador.
Torreira é nome de desejo do técnico Marco Giampaolo, com quem trabalhou na Sampdoria e onde viveu seu melhor momento como profissional. O Arsenal sonha com a contratação de Houssem Aouar ou Thomas Partey, mas a situação financeira é complicada para o clube neste momento.

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