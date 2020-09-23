Lucas Torreira entra na mira do Torino, segundo imprensa italiana

Além do Atlético de Madrid, o Torino segue batalhando pela contratação do meio-campista Lucas Torreira, do Arsenal, de acordo com o portal “Calciomercato”. O uruguaio perdeu espaço com o técnico Mikel Arteta e pode servir para o clube fazer um fundo financeiro e ir atrás de mais reforços no mercado.As informações indicam que os dirigentes da equipe italiana já estão em Londres para negociar a operação diretamente com os Gunners. O negócio pode ser fechado em um empréstimo por uma temporada com uma cláusula de compra obrigatória para 2021. Caso os clubes entrem em acordo, o Torino irá conversar sobre os termos de contrato com o jogador.