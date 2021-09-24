Lucas Taba comemora boa fase do Resende no Carioca sub-17 e destaca: 'Só me preocupo em ajudar o time'

Crédito: Alexandre Neto

O Resende vive um bom momento no Campeonato Carioca sub-17. Isso porque o Gigante do Vale não sabe o que é perder na competição há quatro partidas. O volante Lucas Taba comentou a fase positiva, mostrou gratidão ao clube e destacou que a preocupação é em ajudar o time.> Veja a tabela do Brasileirão

- Estou feliz pelo momento, motivado. Só me preocupo em ajudar o time que estou vestindo a camisa e que dei minha palavra que faria de tudo. O Resende me deu essa oportunidade e quero responder da melhor forma possível - comentou.

Lucas Taba tem passagem pela categoria de base do Corinthians e está ao Resende pelo Flamengo. O jovem volante ressaltou que ir ao Gigante do Vale não é um retrocesso e garantiu que confia nas pessoas que gerem a sua carreira.

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- Não é um retrocesso estar aqui, faz parte do processo e confio nas pessoas que estão ao meu redor, que gerem minha carreira e minha família que me dá todo respaldo - disse o jogador.