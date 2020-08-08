Lucas Silva pede foco total para estreia do Vila Nova-GO na Série C

Crédito: Douglas Monteiro / VNFC

De volta ao Vila Nova-GO após disputar o Paulistão desta temporada pelo Água Santa, o atacante Lucas Silva é umas das armas do clube goiano para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.O Tigre estreia na competição nacional neste sábado, quando encara o Manaus, fora de casa. Lucas falou sobre o que ele espera do Vila Nova na Série C.

- Todos dentro do clube tem o objetivo de fazer uma ótima competição para buscar o objetivo principal que é o acesso a Série B. Nossa equipe vem treinando forte. Sabemos da dificuldade que será esse duelo contra o Manaus. Temos que ter muita atenção para iniciarmos a competição com uma boa atuação e consequentemente a conquista dos três pontos - disse o atacante.