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Lucas Silva fala sobre preparação do Mirassol para disputa do Paulistão

Atacante do Mirassol afirmou que o grupo vem trabalhando forte para chegar bem preparado na próxima temporada; clube sonha com um acesso à Série B do Brasileirão...
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Publicado em 

15 fev 2021 às 19:41

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 19:41

Crédito: (Marcos Freitas / Agência Mirassol
Campeão Brasileiro da Série D pelo Mirassol, o atacante Lucas Silva, 26 anos, um dos destaques da equipe na conquista do título nacional de 2020, falou sobre a preparação da equipe. O Leão jogará a elite do futebol paulista, Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro em 2021, exigindo um alto nível de empenho para que o clube vá longe nas competições.- Nossa equipe vem treinando forte. Já estamos com a cabeça no Paulistão. É um competição de alto nível técnico e com adversários complicadíssimos. Vamos seguir trabalhando firme para chegar bem preparado na competição”, disse o atacante do Leão - comentou o atacante.
No último sábado (13), o Mirassol-SP aplicou uma goleada no Olímpia-SP, 6 a 0, em jogo treino realizado no Centro de Treinamentos do Mirassol, mostrando a qualidade do elenco e o foco que os jogadores estão tendo para a próxima temporada, visando a estreia do Paulistão no dia 28, fora de casa contra o São Bento-SP.

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