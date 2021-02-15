Lucas Silva fala sobre preparação do Mirassol para disputa do Paulistão

Campeão Brasileiro da Série D pelo Mirassol, o atacante Lucas Silva, 26 anos, um dos destaques da equipe na conquista do título nacional de 2020, falou sobre a preparação da equipe. O Leão jogará a elite do futebol paulista, Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro em 2021, exigindo um alto nível de empenho para que o clube vá longe nas competições.- Nossa equipe vem treinando forte. Já estamos com a cabeça no Paulistão. É um competição de alto nível técnico e com adversários complicadíssimos. Vamos seguir trabalhando firme para chegar bem preparado na competição”, disse o atacante do Leão - comentou o atacante.