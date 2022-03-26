Lucas Silva elogia a postura do Grêmio fora de casa

No primeiro duelo da final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio mostrou a sua força e derrotou o Ypiranga-RS por 1 a 0, com gol de Lucas Silva.

Após o duelo, o volante que definiu o confronto, elogiou a postura dos companheiros, que conseguiram voltar para casa com um excelente resultado.

'Partimos do princípio dos dois Gre-nais que conseguimos entender melhor o trabalho do Roger. Fez com que chegássemos hoje aqui e tivesse uma boa postura para conquistar um bom resultado. Foi um gol muito importante, primeiro da temporada. Pênalti o Diego também bate, mas treinei para que quando surgisse a oportunidade eu estivesse pronto', afirmou.

Agora, o Tricolor joga em sua casa no próximo sábado para confirmar o pentacampeonato do Gauchão de maneira consecutiva.