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futebol

Lucas Silva comemora vitória do Grêmio: 'Vamos fortes até o final'

Volante comemorou a boa atuação do Tricolor em cima do São Paulo na Arena...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 22:24

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 22:24

A quinta-feira termina um pouco mais amena para o Grêmio, que recebeu o São Paulo e venceu por 3 a 0 dentro da sua Arena.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na saída de campo, o volante Lucas Silva analisou o desempenho da equipe e falou sobre a luta para continuar na elite nacional.
‘Estamos em um momento delicado. Sabemos muito bem disso. Está mais delicado ainda, mas acreditamos até o final. Vamos fazer o máximo possível para honrar essa camisa até o final do campeonato. Faltam dois jogos decisivos. Temos em mente fazer a nossa parte. Entramos nesta rodada sabendo que os resultados dos adversários ajudaram, isso deixou mais motivado. Agradecer a torcida que vem incentivando. Se o nosso torcedor acredita, a gente acredita ainda mais. Vamos firmes e fortes até o final’, diz o volante gremista.
Com o resultado positivo, o Grêmio vai a 39 pontos e agora volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Corinthians fora de casa.
Crédito: Grêmioestávivonalutacontraaqueda(Foto:RicardoRimoli/LANCEPRESS!

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