Lucas Silva comemora vitória do Grêmio: 'Vamos fortes até o final'

A quinta-feira termina um pouco mais amena para o Grêmio, que recebeu o São Paulo e venceu por 3 a 0 dentro da sua Arena.

‘Estamos em um momento delicado. Sabemos muito bem disso. Está mais delicado ainda, mas acreditamos até o final. Vamos fazer o máximo possível para honrar essa camisa até o final do campeonato. Faltam dois jogos decisivos. Temos em mente fazer a nossa parte. Entramos nesta rodada sabendo que os resultados dos adversários ajudaram, isso deixou mais motivado. Agradecer a torcida que vem incentivando. Se o nosso torcedor acredita, a gente acredita ainda mais. Vamos firmes e fortes até o final’, diz o volante gremista.