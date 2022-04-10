Lucas Silva assume a responsabilidade por empate do Grêmio

No primeiro jogo do Grêmio na Série B, a frustração deu o tom. Após perder uma chuva de gols, o Tricolor empatou por 0 a 0 com a Ponte Preta.
O resultado poderia até ser diferente, mas Lucas Silva perdeu um pênalti e não escondeu a sua chateação.
‘Hoje (ontem) se teve o empate assumo a responsabilidade de não ter convertido o pênalti, apesar de termos criado outras oportunidades. Mas acho que saímos daqui com a consciência boa por ter feito um bom jogo, não ter deixado o adversário criar tanto, ter mantido o padrão e ter criado chances. Isso é agora é ter detalhe, capricho, mas deixo bem claro minha responsabilidade pelo empate’, afirmou ao Premiere.
Na próxima rodada, o Grêmio vai em busca do triunfo contra a Chapecoense, na Arena.