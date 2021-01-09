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futebol

Lucas Sasha fala sobre bom momento no Aris e sonha com título na Grécia

Time do brasileiro atua está brigando pelo título nacional, atrás apenas do Olympiacos
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LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 14:09

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 14:09

Crédito: Divulgação
Um dos principais nomes do Aris neste ano, o meia brasileiro Luas Sasha falou sobre o ótimo momento que vive no clube grego. Titular absoluto da posição e em alta no país, o jogador destacou o crescimento que teve desde a sua chegada à Grécia.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei à Grécia tem sido muito especial. Estou vivendo um momento muito bom com o clube e trabalhando para continuar crescendo e atingindo meus objetivos aqui. Vou me dedicar ao máximo para terminar a temporada com ótimo desempenho em campo - disse.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Lucas, que tem passagem pelo Corinthians e também pelo futebol búlgaro, ainda falou da fase do Aris, vice-líder do Grego, a seis pontos do Olympiacos.
- Estamos fazendo um campeonato de alto nível e nos mantendo próximos da liderança sempre. Temos que manter os pés no chão e a intensidade para, quem sabe, chegarmos à primeira posição na tabela. Cada jogo tem sido uma final para todos - falou o jogador.

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