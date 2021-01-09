Lucas Sasha fala sobre bom momento no Aris e sonha com título na Grécia

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Um dos principais nomes do Aris neste ano, o meia brasileiro Luas Sasha falou sobre o ótimo momento que vive no clube grego. Titular absoluto da posição e em alta no país, o jogador destacou o crescimento que teve desde a sua chegada à Grécia.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei à Grécia tem sido muito especial. Estou vivendo um momento muito bom com o clube e trabalhando para continuar crescendo e atingindo meus objetivos aqui. Vou me dedicar ao máximo para terminar a temporada com ótimo desempenho em campo - disse.

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Lucas, que tem passagem pelo Corinthians e também pelo futebol búlgaro, ainda falou da fase do Aris, vice-líder do Grego, a seis pontos do Olympiacos.