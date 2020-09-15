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futebol

Lucas Salinas, do Plovdiv, faz previsão de duelo com o Tottenham: 'É um sonho'

Meia brasileiro faz parte de equipe búlgara que vai enfrentar o Spurs pela Liga Europa...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 17:13
Crédito: Divulgação
O sonho de jogar uma competição internacional já foi realizado por Lucas Salinas, meia do Lokomotiv Plovdiv-BUL, que avançou na Europa League após bater o Iskra-MON. Agora, o brasileiro tem um desafio ainda maior pela frente: o Tottenham-ING, comandado por José Mourinho.
- Para mim, particularmente, ainda é um sonho, jogar contra uma equipe que há um ano jogou a final da Champions League e tem um dos melhores técnicos da história. Vai ser um ótimo para nossa carreira e será um teste para vermos o nível em que nossa equipe se encontra - comentou.
O sorocabano sabe que o desafio é enorme, joga a responsabilidade para os londrinos e não para de acreditar em uma classificação.
- O Tottenham é o grande favorito, tem quase a obrigação de passar de fase e isso acaba nos deixando mais leves para jogar. Mas sabemos que no futebol tudo é possível, não tem jogo de volta e vamos manter o nosso padrão de jogo que nos fez chegar até esta fase - disse.
Quando perguntado sobre quem se inspirava na equipe rival veio a surpresa. Lucas não falou de Mourinho, de Harry Kane ou até mesmo do Son, eleito melhor jogador do Tottenham na última temporada. Ele jogou para cima do "xará" está responsabilidade.
- Com certeza o Lucas Moura, além de ser um excelente jogador, é um exemplo positivo de resiliência e de como ser humano para as pessoas - comentou.
Contra o que queria os inglês, que tentaram a compra do mando de campo, a partida será realizada na próxima quinta-feira, às 13h, na casa do Lokomotiv Plovdiv, na Bulgária.

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