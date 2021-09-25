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Lucas Rocha, do Caxias, comenta preparação para as oitavas da Série D e frisa: 'Somos um time aguerrido'

O defensor ressaltou que se sente preparado para ajudar o time na fase mata-mata da Série D e garantiu que todos se respeitam na luta para conquistar o espaço dentro do time
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LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 05:30

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 05:30

Crédito: Luiz Erbes
Neste sábado, o Caxias enfrenta o União Rondonópolis no Estádio Centenário, às 16h, em partida válida pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Lucas Rocha projetou o confronto, pediu respeito à equipe mato-grossense e destacou que o Caxias é um time aguerrido e forte. > Confira 25 bons atacantes com contrato terminando em dezembro- Tivemos um clima de muito respeito pela Portuguesa desde o começo. Conseguimos os resultados que precisávamos. Eles eram um time muito forte e um dos favoritos da competição. Agora, temos também o máximo respeito pelo União. Todos os times que estão nessa fase não chegaram a toa. Temos que mostrar o porquê de termos chegado nessa fase. O Caxias é um time aguerrido e forte - explicou o zagueiro Lucas Rocha.
> Veja a tabela da Série D
Contratado em junho para disputar a metade final da competição, Lucas ganhou minutos com o treinador Rafael Jaques já nos últimos jogos do Caxias. O defensor ressaltou que se sente preparado para ajudar o time na fase mata-mata da Série D e garantiu que todos se respeitam na luta para conquistar o espaço dentro do time.
- É uma sensação boa e de muita responsabilidade. Sinto-me preparado para poder ajudar principalmente nessa fase tão decisiva. Coletivamente, temos um grande elenco não só dentro de campo. É um elenco muito unido. Todos se respeitam e cada um luta para conquistar seu espaço cada dia.
Caxias e União Rondonópolis entram em campo pelo primeiro duelo das oitavas de final da Série D neste sábado, às 16h. O jogo de volta será no Mato Grosso, em 2 de outubro. Ambos os duelos terão transmissão da Eleven Sports.

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