Lucas Ribeiro foca em reta final de Bundesliga com o Hoffenheim

Em ótima fase com a camisa do Hoffenheim, o zagueiro brasileiro Lucas Ribeiro, revelado nas categorias de base do Vitória, destacou a importância da equipe fazer uma boa sequência na competição. Segundo o defensor baiano, a meta de todos no clube é terminar bem a Bundesliga.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa encerrar bem a temporada, com bons resultados na Bundesliga. Temos nos dedicado muito e trabalhado bastante para que isso seja possível. O grupo vem se empenhando em terminar a temporada com bons jogos e vitórias. Esse é o objetivo - disse.
Ainda de acordo com o jogador, sua evolução este ano foi grande.
- Tive uma evolução muito grande desde que cheguei aqui. Estou muito feliz por isso a aprendendo muito a cada dia. Vou continuar me empenhando para crescer ainda mais de produção no clube - afirmou.E MAIS:Agente de Lucas Hernández acaba com esperanças do Real MadridRB Leipzig massacra Mainz, Werner faz três e time volta ao 3º lugarChelsea é mais uma equipe a entrar na briga por Mauro IcardiBarcelona não perde de vista joia equatoriana do SportingSchalke volta a decepcionar e sofre nova goleada no Campeonato AlemãoPorto volta ao mercado sul-americano para buscar reforços E MAIS: