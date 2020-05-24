Lucas Ribeiro foca em reta final de Bundesliga com o Hoffenheim

Crédito: Divulgação / Hoffenheim

Em ótima fase com a camisa do Hoffenheim, o zagueiro brasileiro Lucas Ribeiro, revelado nas categorias de base do Vitória, destacou a importância da equipe fazer uma boa sequência na competição. Segundo o defensor baiano, a meta de todos no clube é terminar bem a Bundesliga.

- Vamos lutar muito para que a equipe possa encerrar bem a temporada, com bons resultados na Bundesliga. Temos nos dedicado muito e trabalhado bastante para que isso seja possível. O grupo vem se empenhando em terminar a temporada com bons jogos e vitórias. Esse é o objetivo - disse.

Ainda de acordo com o jogador, sua evolução este ano foi grande.