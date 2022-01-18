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futebol

Lucas Ribeiro é anunciado como reforço do Ceará

Defensor que teve como último clube o Internacional chegou a ser especulado no São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 14:09

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 14:09

Através dos seus canais oficiais, o zagueiro Lucas Ribeiro se tornou, oficialmente, reforço do Ceará para a temporada 2022 em regime de empréstimo junto ao Hoffenhein-ALE. O acordo tem validade até o fim do ano e sacramentou a chegada do oitavo nome para o plantel na atual janela de transferências.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de ter jogado as últimas duas temporadas pelo Internacional onde somou 33 partidas, o defensor de 22 anos de idade revelado pelo Vitória esteve disponível no mercado e viu o São Paulo ser apontado como um possível destino.
Porém, o vazamento no ano de 2018 de um vídeo íntimo onde ele teve relações sexuais aos 19 anos com uma menina de 14, em adendo a manifestações de torcedores nas redes sociais, fez a possibilidade de negócio com o clube paulista se esvair. As imagens, aliás, renderam um processo movido pela jovem contra o jogador que segue em curso onde consta o pedido de indenização no valor de R$ 1 milhão.
Não à toa, no anúncio feito pelo Vozão, comentários de torcedores com alusão ao próprio clube de Porangabussu aparecem com uma montagem onde, além da imagem de Lucas, figuram os dizeres "Pedofilia Não" e "#LucasRibeiroNão".
Crédito: Divulgação/Ceará

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