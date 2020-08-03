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futebol

Lucas Ribeiro comemora bom ano e temporada especial no Hoffenheim

Zagueiro tem feito um ótimo trabalho na Alemanha
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LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 09:11

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 09:11

Crédito: Lucas Ribeiro inicia pré-temporada na Alemanha nas próximas semanas (Divulgação
Revelado pelo Vitória e com passagens por seleção de base, o zagueiro brasileiro Lucas Ribeiro falou sobre a temporada especial que teve com a camisa do Hoffenheim. Com mais oportunidades na equipe, o jogador destacou a evolução que teve nos últimos meses e falou sobre a importância disso em sua carreira.
- Esse ano foi muito especial para mim. Pude entrar em algumas partidas e tive mais oportunidades. Isso me deixa muito feliz e só tenho a agradecer aos jogadores e à comissão técnica pela confiança que vêm me passando. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube - disse.
Ainda de acordo com o jogador, a próxima temporada tem tudo para ser muito boa para a torcida do Hoffenheim.
- Temos um elenco muito forte, com uma base estabelecida. Isso ajuda muito. Vamos nos dedicar ao máximo para que a próxima época seja especial para todos aqui - afirmou.

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