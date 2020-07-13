Lucas Ribeiro celebra temporada no Hoffenheim e evolução com a camisa do clube

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O zagueiro brasileiro Lucas Ribeiro falou sobre o ano que teve com a camisa do Hoffenheim. Em sua segunda temporada no clube alemão, o jogador destacou a evolução que teve nos últimos meses e falou sobre a importância disso em sua carreira.

- Essa temporada foi muito importante para mim em termos de números e evolução mesmo dentro de campo. Pude jogar mais e tive a confiança de todos no clube. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo e espero manter este crescimento com a camisa do clube nos próximos anos - disse.