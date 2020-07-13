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futebol

Lucas Ribeiro celebra temporada no Hoffenheim e evolução com a camisa do clube

Atleta chegou ao clube alemão em janeiro do ano passado, depois de se destacar no Vitória...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 15:17

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 15:17

Crédito: Divulgação
O zagueiro brasileiro Lucas Ribeiro falou sobre o ano que teve com a camisa do Hoffenheim. Em sua segunda temporada no clube alemão, o jogador destacou a evolução que teve nos últimos meses e falou sobre a importância disso em sua carreira.
- Essa temporada foi muito importante para mim em termos de números e evolução mesmo dentro de campo. Pude jogar mais e tive a confiança de todos no clube. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo e espero manter este crescimento com a camisa do clube nos próximos anos - disse.
Ainda de acordo com o jogador, que foi revelado nas divisões de base do Vitória e tem passagens por Seleção de Base, seu amadurecimento foi grande na temporada.​- Amadureci muito nesses últimos meses. Atuar no futebol alemão é um sonho para a maioria dos jogadores. Tenho procurado aproveitar com muita dedicação e intensidade nos jogos e treinos - afirmou.

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