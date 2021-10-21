Lucas relembra tempos de São Paulo e se declara: 'Clube do meu coração'

O meia-atacante Lucas, hoje no Tottenham-ING, relembrou seus tempos de São Paulo, onde foi revelado e jogou de 2010 a 2012, conquistando o título da Copa Sul-Americana de 2012 contra o Tigre-ARG. Em entrevista ao 'The Players Tribune', o jogador de 29 anos falou com carinho do Tricolor e seu desejo de conquistar um título antes de se transferir ao futebol europeu.

- Falei para o PSG que viajaria para a França no fim de 2012. Eu precisava de mais cinco meses para conquistar um título. Claro que a recompensa financeira para o clube era importante, mas o quanto o torcedor se importa com melhorias no centro de treinamento que poderiam ser feitas com o dinheiro da minha negociação? O que eles realmente querem ver são títulos, né? Eu estava disposto a fazer de tudo para também merecer o meu espaço nas paredes. Falando sério, eu pensei: Se precisar rasgar o contrato com o PSG para conquistar alguma coisa aqui, eu vou rasgar' - afirmou Lucas.Na final da competição, o ex-camisa sete marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Tigre-ARG, em jogo que ficou marcado por ter sido disputado apenas o primeiro tempo. Cria da base do clube, o jogador disputou 128 jogos pelo Tricolor e anotou 33 gols. Ele se declarou ao São Paulo.